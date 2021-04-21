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【蘋果發布會】Apple Podcast推訂閱制　創作者可自定收費及模式　Apple Card家庭方案5月美上架

科技 11:29 2021/04/21

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蘋果（Apple）在春季發布會除了發表新iPad Pro、iMac、新紫色iPhone 12及iPhone 12 mini之外，同場還公開旗下Apple Podcasts及Apple Card服務的更新，包括Apple Podcast將推出訂閱制，提供獨家內容，以及Apple Card的家庭方案。

該Apple Podcast訂閱制，預計於5月開始，在全球 170 多個國家及地區開放。至於每筆訂閱的費用都由Podcast創作者設定，預設為按月收費。創作者亦可在Listen Now另外提供按年收費選擇，付費訂閱聽眾可以在Apple ID 帳戶設定進行管理。

訂閱聽眾可獲創作者提供的福利如：無廣告收聽、額外內容，或搶先與獨家收聽新系列。同時享受由獨立主持人與頂級工作室提供的高級訂閱服務，據官方指出，於美國的首波合作對象包括Sony Music Entertainment、Tenderfoot TV、Pushkin Industries等媒體及娛樂品牌。不過香港創作者就有未公開，詳細或有待蘋果後續揭曉。

官方指，超過170個國家及地區的創作者可參與其Apple Podcasters Program，計劃包括在Apple Podcast上提供特選訂閱所需的所有工具，售價為每年158港元。

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蘋果另預告，Podcasts將於下周的iOS 14.5中獲得介面更新，其中包括：

  • 改良「搜尋」分頁會設計，可快速導覽至排行榜及各項分類
  • 設有新「智能播放」鍵，讓聽眾自動從多集節目的最新集數開始倒序播放，從連續節目的首集開始播放
  • 還可以個別儲存集數，在下載後離線收聽

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此外，Apple Card的家庭方案Apple Card Family，則可讓2名家庭成員共同使用Apple Card，以分享及合併兩人的信用額，更能讓13歲以上的青少年持有及使用，最多可讓5名家庭成員共同使用。家長可設定消費上限，以教育小孩安全的消費觀念，在iPhone上即可看到每位成員的開支。Apple Card Family預計5月正式在美國推出，香港目前仍未有公布方案。 

責任編輯：張寶燕

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