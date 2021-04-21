【滙豐HSBC】滙豐多名倫敦高層改駐香港　據報惹來內部不滿

▲ 【滙豐HSBC】滙控多名倫敦高層改駐香港 據報惹來內部不滿

HSBC滙豐控股 （00005） 早前宣布將多名高層由倫敦調駐香港的行動，彭博引述知情人士透露，滙豐大中華區的一些高層憂慮，企業官僚主義作風及模糊的工作滙報界線，有機會拖累滙豐進軍中國市場的步伐。滙豐駐香港的發言人拒絕評論有關報道。

報道指，隨着滙豐今年將投資銀行、商業銀行和財富管理部門全球負責人由倫敦遷至香港，市場預計，慣於在工作上有高度自主權的亞太區行政總裁王冬勝可能與這些高層產生摩擦，而據悉王冬勝已對崗位調遷成本表示出不快。不過，報道同時引述消息人士透露，一些滙豐員工對於更多領導權轉移到香港的做法感到興奮。

滙豐敲定4名主管由倫敦改駐香港【下一頁】

報道又指，對滙豐而言，地方領導地位（status of local leadership）是一個敏感的話題，即使視香港為最大的市場，亞洲地區賺取大部分利潤，滙豐的董事會及高級管理層均由西方人主導，而且機構投資者也較國際化，導致滙豐的情況有點複雜。

報道引述滙豐環球銀行及資本市場（GBM）聯席主管Greg Guyett在4月14日的全球電話會議的言論，他為了令員工安心，主動表示調職香港並非由於亞洲地區管理不善，同時強調未來還將繼續關注歐洲和美國。滙豐行政總裁祈耀年早前於備忘錄中表示，亞太地區是滙豐長期增長計劃的核心，高層遷移反映出滙豐決心將更多全球領導崗位放在關鍵增長地區。

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記者：謝卓榮