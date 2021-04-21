【歐洲超級聯賽】英超Big 6受壓退出 或被迫暫停

歐洲12間大球會宣布要另組歐洲超級聯賽，事件引發球壇震盪，但事態發展卻出現轉折。有份參與的英超「Big 6」周二在飽受壓力下，宣布退出歐洲超級聯賽，其餘6隊中據報亦有球會正在考慮退出。賽會則表示，考慮重整計劃，或可能暫停推動歐洲超級聯賽。

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成立歐洲超級聯賽的消息公布不足兩日，英超球會車路士便在周二（20日）首先宣布退出。隨後，曼城﹑曼聯﹑利物浦﹑阿仙奴及熱刺亦相繼公布退出消息。歐洲超級聯賽支持者的曼聯副主席伍德沃德（Ed Woodward）因事件而辭職。

面對球迷一面倒反對，「Big 6」之一阿仙奴發表聲明，指造成如此巨大壓力並非參加歐洲超級聯賽的原意，會深刻反省今次事件。熱刺主席利維（Daniel Levy）亦向球迷致歉，表示聽從近日球壇批評，決定退出歐洲超級聯賽。

「Big 6」宣布退出前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）再次批評成立歐洲超級聯賽，指摘賽事違反競技比賽基本原則，譴責球會被利益蒙蔽。約翰遜威脅假如「Big 6」不退出便運用法律手段解決。約翰遜暗示可能改革英超擁有權制度，考慮引入德國「50+1」模式，即一方不得掌握球會董事會超過50%股份，賦予球迷更大權力決定球會事務。

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目前歐洲超級聯賽僅剩意甲三巨頭AC米蘭﹑國際米蘭和祖雲達斯，以及西甲三雄皇家馬德里﹑巴塞隆那及馬德里體育會。根據意大利媒體報道，國際米蘭亦可能退出，指目前歐洲超級聯賽狀態不乎合球會利益。

歐洲超級聯賽賽會發表聲明，表示重新考慮合適行動，重組整體計劃，堅持提出成立歐洲超級聯賽是因為現行賽事的失效。賽會認為英超「Big 6」選擇退出，因為外部施壓所致。

責任編輯：吳漢培