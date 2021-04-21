【歐洲超級聯賽】米蘭雙雄、馬體會 跟隨英超Big 6退出 （第三版）

歐洲超級聯賽由歐洲12間大球會宣布組成，但事件引發球壇震盪，事態發展更出現轉折。英超「Big 6」周二在飽受壓力下，首先宣布退出歐洲超級聯賽；意大利國際米蘭及AC米蘭，以及西班牙馬德里體育會分別發表聲明，退出歐洲超級聯賽。賽會表示，考慮重整計劃，或可能暫停推動歐洲超級聯賽，但祖雲達斯主席阿涅利承認已經不可能辦下去。

（第二及第三版更新退出情況）

國際米蘭表示，一直致力為球迷提供最佳的足球體驗，但重申應不斷提高比賽水平，並保持財務可持續性。

馬體會則透露，是上周一決定加入歐洲超級聯賽，強調球會已明白體育精神必定高於一切，與球迷的和諧關係至關重要，目前教練及球員都滿意決定。

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先後9支球隊退出歐洲超級聯賽

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成立歐洲超級聯賽的消息公布不足兩日，英超球會曼城便周二（20日）首先正式宣布退出。隨後，曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺及車路士相繼公布退出消息。

面對球迷一面倒反對，「Big 6」之一阿仙奴發表聲明，指造成如此巨大壓力並非參加歐洲超級聯賽的原意，會深刻反省今次事件。

熱刺主席利維（Daniel Levy）亦對歐洲超級聯賽計劃引發的憂慮和沮喪「感到遺憾」，表示聽從近日球壇批評，決定退出歐洲超級聯賽。

目前歐洲超級聯賽僅剩意甲祖雲達斯，以及西甲皇家馬德里及巴塞隆拿。作為主要推手的祖雲達斯主席阿涅利（Andrea Agnelli）明言，沒有英超「Big 6」的歐超聯，根本沒可能再辦下去。

歐洲超級聯賽剩餘３支球會

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歐洲超級聯賽賽會發表聲明，表示重新考慮合適行動，重組整體計劃，堅持提出成立歐洲超級聯賽是因為現行賽事的失效。賽會認為英超「Big 6」選擇退出，因為外部施壓所致。

責任編輯：吳漢培