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跪殺弗洛伊德案白人警 被判謀殺等3項罪成

環球社會熱點 11:04 2021/04/21

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美國法院對弗洛伊德案作出裁決，陪審團裁定白人前警員紹文的謀殺罪等3項罪名成立。

美國黑人男子弗洛伊德去年遭白人警員紹文跪頸致死事件，引發多次衝擊美國及全球的反種族歧視示威。美國法院周二（20日）對弗洛伊德案作出裁決，陪審團裁定紹文的謀殺罪等3項罪名成立，紹文繼續還押並等候判刑。

弗洛伊德遭警跪殺案 專家反駁一氧化碳中毒致死論 【下一頁】

美國明尼阿波利斯（Minneapolis）白人前警員紹文（Derek Chauvin），案發時用膝頭壓著弗洛伊德（George Floyd）的頸部長達9分29秒。弗洛伊德送院後證實死亡。紹文被控二級謀殺、三級謀殺以及過失殺人罪。

法院審訊歷時三周，12名陪審員聽取包括目擊者、警員、醫學專家等45位證人的證詞。陪審團退庭商議超過10小時後，一致裁定紹文的3項罪名全部成立。

法官宣讀判決書後，宣布即時撤銷紹文的保釋。穿著灰色西裝及戴藍色口罩的紹文表現冷靜，點頭致意後被鎖上手銬及帶離法庭。法院可能於8周後判刑，而紹文其中一項二級謀殺罪的最高刑罰為40年監禁。

美國遭警跪殺黑人男子審訊 救護員稱到場時已無脈搏 【下一頁】

法院宣布判決後，法院大樓外隨即湧現數百人的歡呼聲。美國各地有車輛響咹，示威者堵塞道路並高呼「弗洛伊德」、「全部3項罪成」（All three counts）等口號。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）與夫人吉爾（Jill Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於宣判後致電死者弗洛伊德家人慰問。拜登更表示判決是邁向美國正義的一大步，雖無法逆轉弗洛伊德的死，但至少能伸張正義。

責任編輯：鄭錦玲

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