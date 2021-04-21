TVB與QQ音樂深度合作 藉《勁歌金榜》拓內地市場 創造廣東歌新價值

▲ 何麗全（右）與侯德洋均表示，TVB與QQ音樂希望藉着深度合作，將廣東歌重新帶給所有內地用戶，從而為本港樂壇及串流音樂平台創造更多價值。

電視廣播有限公司（下稱 TVB）（00511）上周與騰訊音樂娛樂集團（NYSE: TME）旗下QQ音樂宣布在音樂領域展開深度合作，推動新一代廣東歌的普及化及年輕化，並培養更多優秀的歌手及藝人，希望藉向QQ音樂的大量用戶提供優質音樂作品及社交平台上的視頻及互動，為內地串流音樂用戶帶來耳目一新的廣東歌體驗。

QQ音樂將每周同步更新及重點推介TVB《勁歌金榜》，讓內地網民緊貼最新的熱門廣東歌。星夢娛樂集團有限公司行政總裁何麗全表示，《勁歌金榜》進駐QQ音樂是雙方合作關鍵的第一步。「改革後的《勁歌金榜》，本地各唱片公司的歌曲已能入榜，有條件代表香港樂壇，這正是一個合適的時間點，開展與QQ音樂的深度合作。」

事實上，內地用戶對廣東歌一點都不陌生。騰訊音樂娛樂集團副總裁侯德洋（Dennis Hau）引用比達網數據，指去年有約47%內地在綫音樂用戶將粵語歌列為第二喜愛的語言類型歌曲。「我們希望透過與TVB在音樂版權方面更深度合作，利用互聯網平台，加速推動粵語歌進一步流行、年輕化和普及，並推動騰訊旗下其他平台例如微視及騰訊視頻等一起聯動，與TVB在劇集方面加強合作，落實『泛文娛』戰略，將更多優質粵語內容推廣給廣大的內地網民。」

串流音樂成主流 締合作最佳時機

這次合作雙方均認為，現在就是最好的合作時機。何麗全指出，根據香港作曲及作詞家協會提供的資料，全球音樂市場2001年從高峰滑落，跌至2014年最低潮後，因串流音樂平台冒起而逐漸回升，2020年表現更相當突出。侯德洋則表示，QQ音樂自2014年起拓展「數字專輯」，積極吸納串流音樂平台會員。在QQ音樂的強力帶動下，騰訊音樂娛樂集團2020年第4季全集團在綫音樂付費用戶達5,600萬，同比增長40%，為合作提供了良好的基礎。

「有了健康的盈利模式，才能盛載新的音樂創作，當平台有更多優質內容，自然吸引更多用戶成為會員。」侯德洋舉例，去年QQ音樂有多於60場網上演唱會，其中陳奕迅慈善音樂會直播有1,200萬人次觀看；劉德華生日演唱會亦有700萬人次觀看；而本月初發布的張國榮《想你》歌單，兩星期內產生了1,400萬播放量，可見粵語歌在內地影響力之大，不過何麗全和侯德洋均認為，除了深入民心的經典廣東歌外，更重要是令更多新生代歌手及其音樂，得到更多內地年輕網民的喜愛。

▲ QQ音樂去年直播了多名香港知名歌手的網上演唱會，吸引眾多內地用戶收看，證明廣東歌在內地網民心目中具一定影響力。

短視頻社區互動 歌手藝員齊參與

侯德洋強調，為回應年輕人的喜好，QQ音樂除了提供音樂音頻外，近年亦趨向音視頻化，提供不少短視頻、直播、播客等，讓每首音樂作品都有豐富的渠道傳播給用戶，除了與騰訊微視聯動，亦會聯合快手及B站等平台，邀請當紅KOL「帶歌」，讓有潛力的歌曲及歌手的音樂短視頻能「開放」給不同平台，讓優質內容得到更多曝光率，而最後價值亦會回歸到內容本身。

何麗全認為，要拓展新市場，當然要選擇影響力強大的合作夥伴。根據國際唱片業協會（香港會）2020 年的銷量統計數字，去年超過60%收入來自數碼平台，實體銷售只佔21%，串流音樂平台將是未來發展重點。「特別是大灣區市場，擁有7千多萬人口，而且不少人以廣東話為主要語言，是對本港歌手最有利的條件。」何麗全指各唱片公司均希望旗下歌手能參與改革後的《勁歌金榜》，在QQ音樂上曝光，而一眾藝員得知消息後也十分雀躍，希望透過翻唱及歌單分享，藉着QQ音樂平台讓更多內地用戶認識到他們。

業界反應正面 期待進駐音樂社區

QQ音樂旗下撲通社區具有「即時」、「開放」的特點，歌手及藝人經平台認證並「入駐」後，可隨時上傳短視頻，以更直接及生活化的場景與粉絲進行互動，例如當有新歌推出，不少歌手均會在社區上發布，包括Taylor Swift、Dua Lipa、鄧紫棋等均在社區上積極與粉絲互動，故侯德洋非常期待有更多香港歌手及藝人進駐撲通社區。目前撲通社區上已經開設了「TVB小組」，網友可在其中討論TVB的粵語歌曲、劇集，並分享藝人的資訊。

為配合是次合作，TVB在音樂方面亦有新發展。何麗全透露將在今年6月推出全新音樂節目，主要邀請一眾樂壇新人及新晉樂隊參與，並給予機會讓他們參與節目製作，發揮新生代創意，從而發掘更多具潛質新人，更計劃讓他們登上QQ音樂撲通社區。另外，如QQ音樂成功捧紅星夢旗下歌手的歌曲，相信不少粉絲會期待他們到內地開辦個人演唱會，這方面的工作當通關後，亦將密鑼緊鼓展開。

▲ 透過每周更新的「香港TVB勁歌金榜」官方歌單，以及歌手及藝人在撲通社區與粉絲的互動，內地用戶可接收到最新最熱門的廣東歌音樂資訊。