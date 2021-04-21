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【券商點睇】水電被擠壓刺激煤價上漲 煤炭板塊穩中向好

股樓投資 12:13 2021/04/21

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早前，國家統計局公布，3月水電發電量同比下降11.5%，同時火電則大幅增長25.7%，顯示水電被擠壓使得火電需求更加旺盛。

【第2季部署】晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選，請按【見下頁

引述安信證券的數字，截至上周五（16日）重點港口庫杂為1,045.6萬噸，環比下降60.1萬噸，主要因安全檢查頻繁且趨嚴格，料供給偏緊會持續。

此外，山東省提出，2021年要退出每年30萬噸以下產能，合計產能為每年240萬噸，關停19處採深超千米衝擊地壓礦井，合計產能每年3,160萬噸。

安信證券認為，山東煤炭產能退出將對冲部分新建產能的增量，或將在一定程度上加劇供給偏緊的格局，煤炭價格均值有望穩定上移。

【Dogecoin】狗狗幣近7日累計逾400%　市值超500億美元　投資者須警惕分布過於集中，請按【見下頁

截至上周五，京唐港主焦煤價格為每噸1,630元（人民幣，下同），較上周升30元。基於港口動力煤價淡季不淡，煤炭板塊處於歷史底部，該行預計煤價均值上漲可推升煤企業績增長，進而拉動估值回升。建議關注噸煤淨利低，業績彈性大的中煤能源（01898）、兗州煤業（01171）；中國神華（01088）則為低估值。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中信證券指新經濟股估值漸合理 建議重點關注低估值傳統板塊龍頭 最新組合覆蓋20隻中資股，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 中國 中國神華（01088） 中煤能源（01898） 兗州煤業（01171） 港股

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