【騰訊股價】騰訊雲與韓國仁川旅遊發展局合作　助韓國旅遊業復甦

▲ 騰訊雲與韓國仁川旅遊發展局合作，助當地旅遊業在疫情後的復甦作好準備。

騰訊雲宣布，與韓國仁川旅遊發展局合作，透過智慧旅遊解決方案，仁川旅遊發展局可與入境旅客更緊密聯繫為當地旅遊業在疫情後的復甦作好準備，助韓國旅遊業復甦。

透過騰訊雲的創新技術，仁川旅遊發展局可借助騰訊的社交解決方案，包括建立微信廣告和微信小程序、向旅客提供旅遊與文化建議等，輕鬆接觸目標客戶群。

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，協助旅遊業復甦乃騰訊雲的其中一項主要目標，希望能為仁川旅遊發展局提供雲解決方案，推動受疫情影響的南韓觀光旅遊業，並滿足中國旅客不斷變化的需求。

仁川旅遊發展局副總裁Lee Gun Woo表示，據疫情前的官方統計數據，越來越多中國旅客選擇到南韓旅遊。若要從全球從疫情中恢復過來，他認為本地旅遊業需進一步接觸中國旅客，仁川旅遊發展局希望透過與騰訊雲的合作，更能有效照顧及滿足中國旅客的需求。

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