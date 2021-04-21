瑞士奢華腕錶品牌百年靈與東方表行合作開設了最新百年靈專門店。新店位於中環皇后大道中，設計以經典的百年靈現代城市工業風為主，讓顧客身處一個輕鬆但不失專業講究的氛圍下選購名錶。這種具品牌特色的裝潢已經在現有的專門店中採用，以保持百年靈貫徹始終的設計理念。除了經典設計，品牌更是史無前例地新增了擴增實境(AR)於新店作互動元素，為百年靈忠實支持者帶來驚喜。

透過互動式的AR濾鏡，新店將百年靈的航空世界觀呈現眼前。當顧客走進店內，把手機鏡頭對準「寇帝斯P-40戰鷹戰鬥機」(Curtiss P-40 Warhawk) 的塗鴉磚牆時，就會連結到社交平台上的濾鏡特效，戰機就會以3D的動態形式展現在手機畫面上，用戶可以保存拍攝的影片或相片再分享到自己的社交平台。

百年靈的忠實支持者應該都會知道，在1938年至1944年，是Curtiss P-40 Warhawk這款標誌性飛機誕生的時刻，亦正正是百年靈「Huit航空部」為英國皇家空軍和其他空軍提供突破性機載計時器的歷史時刻。所以這個濾鏡的設計正是以未來元素向百年靈製造航空錶的歷史傳奇致敬。

百年靈執行長喬治•科恩對於新店的開張表示十分興奮：「香港對於百年靈品牌以及零售店而言，都是一個日益重要的市場，而這次新店優越的地理位置，更把我們與目標客戶群的距離進一步拉近。我有信心顧客不僅會欣賞我們以工業風為靈感的新店設計，更會期待該店有售的最新系列。我亦相信於新店中首次亮相的AR體驗將會大受顧客歡迎。」

東方表行集團有限公司董事總經理楊衍傑先生表示：「百年靈的腕表產品富有其獨特個性，超過百年歷史的品牌，在恪守傳統基石的同時，注入創新意念，其產品既有傳統工藝的精髓，亦不繼與時並進，將傳承和創新平衡發展，與東方表行的營運理念不謀而合。我們很高興在香港中環黃金地段開設首間由東方表行營運的百年靈專賣店，今年亦為集團成立的60周年，與百年靈品牌合作象徵藉東方表行其中一個重要的里程碑，同時，憑藉豐富的鐘錶營運銷售的經驗及實力雄厚的營運管理團隊，集團將繼續努力不懈，拓展未來，為顧客提供優質服務及產品。」

全新百年靈專門店佔地約858平方呎，新店位於中環娛樂行，在這個香港最繁華的金融樞紐及心臟地帶，絕對能為一眾具品味的百年靈愛好者提供舒適且高品質的購物體驗。

新店的元素從建築物料、顏色甚至材質都經過精心挑選，務求打造摩登柔和的都市工業氣氛。店內不乏啟發自二十世紀的設計元素，包括飾有代表Breitling的「B」字復古標誌石牆、美國核桃木地板、以黃銅和金屬設計的復古錶帶展示櫃，並配搭皮革色調營造復古摩登氛圍，將百年靈酷炫的世界觀帶到現實。

全線百年靈系列都可於此專門店找到，包括代表海洋系列的Superocean Heritage 57超級海洋文化腕錶膠囊系列，適合所有喜愛衝浪文化與水上運動發燒友；航空系列的Navitimer 35自動航空腕錶則為都會女性而設；而最新登場的AVENGER復仇者世界時夜間任務更是陸地系列的代表作，一眾追求目標、行動和風格的男女絕不可錯過。

Breitling百年靈(皇后大道中店)

地址:中環皇后大道中30號娛樂行地下A鋪

電話:+852 2543 9810

營業時間:早上10時半至晚上8時

關於百年靈

創建於1884年，百年靈成為世界認可的腕錶技術專家，百年靈在計時腕錶的發展史上扮演了重要角色，是計時腕錶領域的領導者。多年來，百年靈編織出一個個航空故事，在人類征服天空的漫漫征程中，見證了無數輝煌時刻。百年靈不僅象徵著非凡精度，更於世界科學、運動、科研上有著重要的領導位。作為全球唯一全系產品機芯均通過瑞士官方天文台認證（COSC）的腕錶品牌，更是為數不多自主研發生產自動上弦計時機芯的腕錶品牌之一，這些機芯全部由百年靈精密時計中心生產製造。

（資料由BREITLING提供）