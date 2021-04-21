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【字節跳動】TikTok被控收集兒童私隱數據或面臨數十億英鎊賠償　公司：會積極抗辯

Hot Talk 10:25 2021/04/21

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【字節跳動】TikTok被控收集兒童私隱數據或面臨數十億英鎊賠償

TikTok及其母公司字節跳動（ByteDance）被指控收集數百萬歐洲兒童的私隱數據，可能在倫敦高等法院面臨數十億英鎊的賠償要求。《路透》報導，領導這單集體訴訟的英國前兒童專員朗菲爾德（Anne Longfield）表示，自2018年5月25日以來，使用TikTok的每個兒童都可能被TikTok非法收集個人訊息，以供未知的第三方使用。

字節跳動擬將抖音等中國資產在香港或美國上市、未包TikTok【下一頁】

朗菲爾德稱，如果勝訴，受影響兒童每位或將獲得數以千計的英鎊賠償。另外，訴訟要求TikTok刪除所有兒童用戶的個人訊息。

TikTok代表指，隱私和安全是該公司的首要任務，公司有健全的政策、流程和技術來幫助保護所有用戶，尤其是青少年用戶，認為有關指控沒有根據，公司會積極抗辯。

除了歐洲，字節跳動在美國也面對隱私訴訟。據路透社2月26日報道，根據當時提交給美國伊利諾伊州法院的文件，字節跳動已同意價值達9200萬美元的集體訴訟和解，以解決美國部分TikTok用戶提出的數據隱私賠償。

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股票 中國 歐洲 英國 抖音 字節跳動

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