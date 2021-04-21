尋找中國經濟復甦的投資機遇

中國人民銀行在2021 年第一季政策例會發表的新聞稿措辭中刪除了「不急轉彎」，同時也實施視窗指導，以控制信貸投放規模，反映人行對於宏觀經濟前景更為樂觀。實際上，我們也看到社會融資存量（TSF） 的按月增長從二月的13.3%降至三月的12.2%。這些都引起投資者關注人行貨幣政策會否出現變化。

雖然內地3月份官方製造業採購經理指數（PMI）有所回升，但是與中小企業關連度較高的財新中國製造業PMI卻進一步放緩，可見中小企業表現仍然落後。因此，我們預期在內地信貸市場情緒仍然疲軟的情況下，人民銀行不太可能大幅度改變政策立場，反而是溫和地將政策進一步正常化，這從歷史上來看有利與中國相關的風險市場。

另外，我們對於內地目前的通脹風險持觀望態度。這是基於居民消費價格指數（CPI）仍然面臨通縮的壓力，因此我們相信內地距離3%的通脹目標還有一定的差距。儘管工業生產者出廠價格指數（PPI）持續加速增長，但是值得留意的是這些增長主要是由供應面帶動，而不是需求，而且消費者價格亦未見到影響。此外，短期利率仍然處於歷史上較低的水平。

對於政策正常化，這會如何影響不同的資產類別呢？我們觀察到市場在很大程度上已經考慮到這點。許多相關的股票交易不僅比歷史價格低，同時相比美國同類型股票也比較便宜。然而，在流動性驅動的全球市場反彈當中，政策正常化可能會為中國股票市場帶來短期壓力。縱然如此，我們仍然在個別行業中找到機遇，尤其是與經濟相連度較高的週期性、價值性行業，例如工業類股。除了估值低，收益亦有望隨著全球經濟和市場逐步復甦而改善。另外，鑑於金融股估值偏低以及受惠於全球從增長股向價值股的輪動，我們的分析師對金融業的前景也相對樂觀。

在信貸方面，儘管中國的在岸和離岸房地產商均面臨融資壓力，但是我們注意到近期市場上的不良貸數量款並沒有上升，因此預計違約率應有所改善。我們預期房地產商一旦過渡了3月至4月的美元債務到期，加上人行若維持溫和的貨幣政策，便可能驅使利差收窄。我們的中國信貸分析師預期再融資風險依然受控，而且房地產的銷售和現金流也會保持穩定。房地產商的去槓桿進度良好，距離「三道紅線」的指標又再近一步。