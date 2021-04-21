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【美股焦點】Apple春季新品發布會　四大看點逐個捉

股樓投資 16:47 2021/04/21

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Apple（AAPL）於本港周三（21日）凌晨舉行春季發布會，一次過推出多款新產品，包括新款iPad、iMac、AirTag、以及紫色iPhone12等。

1. AirTag

Apple是次推出了無線追蹤裝置AirTag，可以扣在鎖匙上或放入銀包中，尋找App可以偵測到AirTag的藍牙訊號，幫助用家輕鬆找到物品的位置，整個過程經過加密保護，且完全匿名，亦不必擔心電池使用時間或數據用量。

官網顯示AirTag售價為每件239元、每四件799元，另外還有相關的AirTag配件如鎖匙扣等，亦有Hermès配件提供購買，本周五（23日）晚8時起接受訂購。

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2.iPad Pro

Apple是次亦推出了新款iPad Pro，提供11吋和12.9吋兩種尺寸，以及銀、灰兩色供消費者選擇，這是iPad首次搭載自行研發的Apple M1 晶片。官網宣示，該產品於本月30日起開放預購，最早於5月中後發售，售價自6,399元起。

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3.iMac

Apple於今年首場發表會上亦推出了新款iMac，不再使用Intel晶片，而是轉為使用自家研發的M1晶片，同時在外型設計上配色更加繽紛多彩，一次過提供了7個顏色，且外型更加輕薄。iMac於本月30日起開放預購，最早於5月中後發售，售價自9,999元起。

5.紫色iPhone 12

另外Apple亦宣布iPhone 12和iPhone 12 Mini增加新配色——紫色，但不包括iPhone 12 Pro，售價則與之前相同，同樣於本周五晚8時起接受訂購，本月30日正式發售。除此以外，Apple還升級了Apple Card和Apple Podcasts服務，並推出新一代Apple TV 4K。

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編輯：李勝男

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