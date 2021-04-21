【航空告急】國泰跌逾2%穿7元　傳6月再裁員、推帶薪假計劃（第二版附短片）

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【阿里雲】阿里雲回應造車：未有更多消息披露 關注車聯網需求增長
國泰 （00293） 據報會在6月再度裁員，受影響職員可能包括辦公室員工、後勤及駕駛波音777的機師。另外，工會消息指，資方或推出員工帶薪假計劃。國泰航空回覆表示，不會就傳聞作出回應。國泰股價下跌，現跌逾2%，最新報6.94元，跌穿7元。
國泰去年虧損216億元、月燒逾13億現金 股價反升近半成【下一頁】
工會消息指，資方或推出員工帶薪假計劃，構思是員工若放9個月無薪假者可享一個月工資；放12個月無薪假者可享有兩個月工資，推行時間待公布。
國泰去年底大裁員5,300人， 今年3月公布去年全年業績時，集團行政總裁鄧健榮對於會否再推無薪假以至裁員計劃，僅表示會採取負責任行動，保持國泰航空集團現金流和流動性，但復甦之路依然極不明朗，難保證一切不變或不採任何行動，一切行動都視乎生意復甦步伐。
國泰去年虧損216億元，為歷來最大虧損。
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編輯：吳敏芳