【港股市況】恒生指數跌433點　安踏跌7%（不斷更新）

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【盈警】復星旅遊料上半年將錄得虧損 股價跌逾2%（第二版）
部分國家疫情惡化，加上疫苗延後推出等因素，道指跌256點，港股今早承接低開逾400點，跌穿29000點水平。恒生指數開報28702點，跌433點。恒生科技指數跌1.8%，報8161點。安踏 （02020） 控股股東折讓配股，股價跌7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；ASM太平洋 （00522） 績後升逾6%。
即市走勢︰
【09：33】復星旅遊料上半年將錄得虧損 股價跌逾2%
【09：32】財訊傳媒 （00205） 股價逆市飈升五成，高見0.201元。財訊傳媒公布，以每股13仙發行最多2.3億股新股，集資約3040萬元，當中根據特別授權以每股相同作價向獨立第三方、內地投資公司總經理陳慧發行1.7億股新股，集資2210萬元用於還債，或令陳慧成為單一最大股東。
【09：30】ATMXJ下跌，阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾2%；京東 （09618） 跌逾3%。
【09：30】港股開市後跌幅擴大至逾500點。
【09：23】中移動 （00941） 績後跌0.7%。中移動今年首季股東應佔利潤達241億元人民幣，按年升2.3%。
【09：20】恒生指數開報28702點，跌433點。恒生科技指數跌1.8%，報8161點。安踏 （02020） 控股股東折讓配股，股價跌7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；ASM太平洋 （00522） 績後升逾6%。
【09：13】期指開報28723點，跌348點或1.2%。
【08：50】恒指黑期跌約332點，報28790點；道指期貨微升3點，報33706點。
【08：30】安踏控股股東折讓7.5%配售8800萬股 套現115.7億元
【07：45】ASM太平洋首季盈利大增近20倍 預計第二季收入6億至6.5億美元
【07：45】港股ADR收報28743點，跌392點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.11元，跌0.99元或2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報610.1元，跌12.4元或近2%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】部分國家疫情惡化，加上疫苗延後推出等因素，拖累美股3大指數齊挫，道指收報33821點，跌256點或0.8%；標指收報4134點，跌0.7%；納指收報13786點，跌128點或0.9%。
【開市9點半】港股抽水潮未停 安踏大股東沽舊股套現百億 今次北水繼唔繼續買？
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩