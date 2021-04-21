【港股市況】恒生指數跌逾500點　ASM升逾16%、安踏跌近7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

部分國家疫情惡化，加上疫苗延後推出等因素，道指跌256點，港股今早承接低開433點，跌穿二萬九，早段曾跌逾600點，一度跌至28500點水平，恒生指數半日跌474點，報28661點，成交918億元。恒生科技指數跌1.7%，報8168點。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌3%；安踏 （02020） 跌近7%；ASM太平洋 （00522） 升逾14%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【13：30】ASM太平洋 （00522） 最新升19%，高見119.7元，成交達8.5億元。

【13：22】中石化 （00386） 跌逾半成，低見4元；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾2%。

【13：20】ASM太平洋 （00522） 愈升愈有，最新升逾16%，高見117.8元。

【13：11】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至逾6%，低見63.95元。

【13：07】亞盛醫藥 （06855） 升逾12%，高見36.4元。亞盛醫藥宣布，公司三個細胞凋亡管線品種的四項臨床研究，已入選2021年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會。

【13：06】港股最新再跌500點，恒指跌518點，報28616點。

【13：01】ASM太平洋 （00522） 升幅擴大至15%，高見116.4元。

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【13：00】港股午後初段跌約470點，報28664點；科指跌1.8%，報8159點。

【12：35】必瘦站 （01830） 主席、行政總裁兼執行董事歐陽江再增持，於4月20及21日於公開市場以平均價每股7.34元再度購買合共91.2萬股，總代價約為669.9萬元。

【12：35】港元拆息短升長跌 1個月息續跌創近11年低、12個月拆息續見2004年新低

【12：00】恒生指數半日跌474點，報28661點，成交918億元。恒生科技指數跌1.7%，報8168點。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌3%；安踏 （02020） 跌近7%；ASM太平洋 （00522） 升逾14%。

【11：57】日媒：美日政府密切關注騰訊投資樂天 樂天：不擔心騰訊取得客戶資料

【11：42】ASM太平洋 （00522） 升幅擴大至逾14%，高見114.8元。

【11：38】港股中午收市前跌約485點，報28650點。

【11：30】內地股市半日向好，上證升近0.2%；深證升0.3%；創業板指升0.4%。

【11：28】四環醫藥 （00460） 升幅擴至6%，高見3.12元。

【11：22】恒大汽車 （00708） 跌半成，低見64.8元。日前車展實體車被指車底既無懸架亦無底盤，應無法開動。

【11：12】港股最新跌約400點，於28700點水平，安踏 （02020） 跌逾6%。

【11：02】思捷環球 （00330） 跌逾3%，思捷公布供股已成為無條件，並獲超額認購約6189萬股，佔供股股份總數約6.56%。

【10：57】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別跌逾2%，美國十年期債息報1.57厘。

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【10：54】大市跌幅略為收窄至約450點，報28683點。

【10：49】港股維持於逾500點跌幅，恒指最新跌534點，報28600點。科指跌2%，報8139點。

【10：43】獲鄭志剛溢價1.56%入股的香港醫思醫療 （02138） 股價今早逆市再升4%，破頂高見9.28元。

【10：42】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 分別跌3%。

【10：30】阿里斥逾27億投資土耳其電商Trendyol 持股比例增至86.5%

【10：14】油價創一個月高後回吐，三桶油下跌，中石化 （00386） 跌4%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾2%。

【10：11】大市最新跌約545點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升逾3%，高見4.438元。

【10：09】四環醫藥 （00460） 升勢未止，今早續升逾1%，報2.97元日內高位。

【10：00】思摩爾 （06969） 跌逾3%；中煙香港 （06055） 暫無升跌。

【電子煙監管】北京控煙協會反對電子煙新規 中煙香港跌3%、思摩爾微跌霧芯盤前彈升（第二版）

【09：58】蘋果春季發布會後，蘋果概念股下跌，手機孖寶舜宇 （02382） 、瑞聲 （2018） 跌逾2%；高偉電子 （01415） 亦跌2%；丘鈦科技 （01478） 跌近2%。

【Apple Event】蘋果舉行春季發佈會 新iMac、iPad Pro搭載自研M1晶片 AirTag登場（附直播連結）

【09：56】區塊鏈概念股逆市向好，火幣科技 （01611） 升半成；歐科雲鏈 （01499） 、雄岸科技 （01647） 、美圖公司 （01357） 升逾1%。

【09：55】大市最新跌600點，跌至接近28500點水平。

【09：53】港股早段跌逾500點，恒指報28623點，跌512點；科指跌近2%，報8151點。

【09：50】車股續見回吐，吉利 （00175） 跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌近4%；廣汽 （02388） 跌逾1%。另外，五菱汽車 （00305） 、恒大汽車 （00708） 分別跌逾2%。

【09：45】阿里影業 （01060） 逆市升逾6%，高見1.16元，阿里影業公布，預期年度淨虧損將按年大減不少於90%，而去年度淨虧損約11.5億元人民幣。

【業績】阿里影業料去年虧損收窄 按年大減9成

【09：44】再鼎醫藥 （09688） 復牌挫半成，低見1191元。

【股份增發】再鼎醫藥美國預託股份定價150美元、集資55億元 今早復牌

【09：43】日前宣布改名及主席增持的必瘦站 （01830） 股價逆市再升3%，破頂高見7.43元。

【09：39】濠賭股下挫，其中藍籌銀娛 （00027） 跌逾4%；金沙 （01928） 跌2%。

【09：38】ASM太平洋 （00522） 最新升一成，高見111.2元，成交1.9億元。

【09：37】財訊傳媒 （00205） 升幅擴大至一倍，高見0.255元。

【09：36】大市跌勢略為喘定，恒指開市後一度跌逾500點，最新跌385點，報28749點。

【09：35】國泰 （00293） 跌近2%，低見6.95元，國泰傳再於6月裁員，估計可能涉及機組人員，並可能向員工推出帶薪假計劃。

【航空告急】國泰跌逾1%穿7元 傳6月再裁員、推帶薪假計劃

【09：33】復星旅遊料上半年將錄得虧損 股價跌逾2%

【09：32】財訊傳媒 （00205） 股價逆市飈升五成，高見0.201元。財訊傳媒公布，以每股13仙發行最多2.3億股新股，集資約3040萬元，當中根據特別授權以每股相同作價向獨立第三方、內地投資公司總經理陳慧發行1.7億股新股，集資2210萬元用於還債，或令陳慧成為單一最大股東。

【09：30】ATMXJ下跌，阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾2%；京東 （09618） 跌逾3%。

【09：30】港股開市後跌幅擴大至逾500點。

【09：23】中移動 （00941） 績後跌0.7%。中移動今年首季股東應佔利潤達241億元人民幣，按年升2.3%。

【業績|中移動】中移動首季純利241億 按年升2.3%

【09：20】恒生指數開報28702點，跌433點。恒生科技指數跌1.8%，報8161點。安踏 （02020） 控股股東折讓配股，股價跌7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；ASM太平洋 （00522） 績後升逾6%。

【09：13】期指開報28723點，跌348點或1.2%。

【08：50】恒指黑期跌約332點，報28790點；道指期貨微升3點，報33706點。

【08：30】安踏控股股東折讓7.5%配售8800萬股 套現115.7億元

【07：45】ASM太平洋首季盈利大增近20倍 預計第二季收入6億至6.5億美元

【07：45】港股ADR收報28743點，跌392點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.11元，跌0.99元或2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報610.1元，跌12.4元或近2%。

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【07：30】部分國家疫情惡化，加上疫苗延後推出等因素，拖累美股3大指數齊挫，道指收報33821點，跌256點或0.8%；標指收報4134點，跌0.7%；納指收報13786點，跌128點或0.9%。

【開市9點半】港股抽水潮未停 安踏大股東沽舊股套現百億 今次北水繼唔繼續買？

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責任編輯︰梁浩碩