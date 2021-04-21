▲ 【異動股】ASM太平洋股價績後曾升兩成 市場憧憬iPad Pro配置Mini LED面板

ASM太平洋 （00522） 首季純利按年大增21倍至5.2億元，每股盈利1.27元。ASM太平洋股價績後逆市升兩成，高見120.3元。ASM太平洋行政總裁黃梓達指，Mini LED設備將迎來拐點。而蘋果Apple（美：AAPL）在周二晚的春季產品發布會上，指12.9吋的新iPad Pro將會配置Mini LED面板。

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ASM太平洋首季收入43.4億元，按年升45.6%。毛利率為39.6%，按年升268點子，按季增412點子，主因半導體解決方案分部收入貢獻相對較高，以及集團初步推出的策略性措施推動毛利率上升所致。新增訂單總額創歷史新高，達78.3億元，未完成訂單總額為93.8億元，按季增加 58.2%，訂單對付運比率為1.80。

根據當前市場預期，及集團擁有大量未完成訂單總額所支持，集團預計第二季度收入將介乎6億美元至6.5億美元，下半年度收入仍將表現強勁。

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責任編輯︰梁浩碩