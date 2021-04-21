【開市9點半】港股抽水潮未停　安踏大股東沽舊股套現百億　今次北水繼唔繼續買？

（1）安踏 （02020） 昨晚突然傳出大股東丁世忠大手沽8800萬舊股套現，配股價131.28至131.88元，較收市價折讓5.9%至7.7%，套現最多117.8億元，今晨安踏ADR於OTC市場僅較收市價低1.3%，交投少未必有太大參考作用，惟安踏近1個月買入最主要的單位為北水，淨買入2000萬股，預期大股東沽舊股或繼續獲北水支持。

即睇開市9點半：

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【配股潮】安踏主席丁世忠高位抽水 套現最多117.8億元

（2）中移動首季業績維持穩健，雖然每半年才公布一次派息，可以預期已過半關，中期息預期仍可派高息，不過要留意開支增長。

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（3）影業市道未脫寒冬，不過阿里影業 （01060） 發布預告，淨虧損按年減90%，要留意收入帶動還是減成本帶動。

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（4）人民幣半年定存有2.6厘，已屬於不錯的回報。

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（5）難道裝有百度駕駛系統的吉利汽車有新消息？百度公關部總監回應指，毋須過分解讀照片，CEO李彥宏與吉利CEO李書福一直保持密切溝通，不僅在集度造車上，也包括其他各種潛在的合作。不過，「其他合作」更惹人過分解讀。

【百度造車】百度回應合照：與吉利合作不止造車 大新聞會適時公布

（6）華為手機店轉型賣車，並與其他廠商合作，首次推出賽力斯SF5，是油電混合車，內附自動導航、聽音樂功能。

【華為造車】華為余承東：賣車可以彌補手機業務利潤下滑

（7）市傳Coinbase高層上市後大手沽貨「割韭菜」，引致股價跌，不過，由於Coinbase無發行新股，市場交易的必然是舊股，總股數約2億股，不計掛牌日，一日成交量約2000萬股，「流料」及短炒投機亦幫助跌價。

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（8）花旗亞洲零售銀行業務吸引力勁，渣打傳有意競投。

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（9）微創醫療旗下的心脈醫療科技業績先報喜，收入增長99%。

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港股ADR及美股收市：

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記者：譚志偉