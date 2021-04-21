【美股收市】道指挫256點 蘋果推新iMac搭載自研晶片 英特爾跌1.5%

蘋果（美：AAPL）舉行春季發布會，宣布推出經過重新設計的新款iMac電腦，搭載自行研製M1處理器，將取代英特爾(Intel)同類處理器。M1處理器同時運用於新推出的iPad Pro。新款iMac桌面電腦起售價1299美元，本月30日接受預定下單。

蘋果發布會並未提及電動汽車iCar的相關資料。受消息影響，英特爾股價跌幅擴大至1.5%，蘋果也跌0.2%。

部分國家疫情惡化，加上疫苗延後推出等因素，拖累美股３大指數齊挫，道指收報33821點，跌256點或0.8%；標指收報4134點，跌0.7%；納指收報13786點，跌128點或0.9%。

能源、金融股和旅遊休閒股領跌，波音挫4%，為表現最差的道指成份股；Nike下滑超過4%。高盛跌3.3%，摩根大通跌逾2%。

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)強調，不會容許通脹率遠超過2%局方目標上限。他在4月12日致函參議員斯科特(Rick Scott)的一封信件表示，面對美國經濟強勁反彈，以及部分工業原材料供應暫時短缺，今年較後時間通脹率可能短暫扳升至高於2%水平，但不會長期高於此水平。

投資者擔憂疫情惡化，強生疫苗的不確定性，令接種進程進一步受打擊 ; 歐洲藥品管理局發出警告，指強生疫苗與罕見的血栓病例之間可能存在關聯，但疫苗的益處大於風險。歐洲之前因阿斯利康疫苗延遲發貨和安全擔憂，已拖累接種行動。

全球第三大原油進口國印度疫情反彈，影響投資者對油市需求的信心。紐約5月期油收報62.44美元，跌1.5%；布蘭特期油收報66.57美元，跌0.7%。

責任編輯：柯志宏