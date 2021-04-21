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【蘋果發布會】7色彩虹新iMac　M1芯片正式融入　圖像處理速度高2倍

科技 02:27 2021/04/21

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蘋果（Apple）發布會剛在美國舉行，推出配備多種色彩的新iMac及新一代iPad Pro等，當中均以配備Apple自家的高性能M1芯片為賣點。

蘋果（Apple）發布會剛在美國舉行，推出配備多種色彩的新iMac及新一代iPad Pro等，當中均以配備Apple自家的高性能M1芯片為賣點。

Apple在發佈會上表示，新iMac電腦就配備7種不同顏色，就像彩虹一般，而且機體更薄。Apple指，以往iMac的底板中GPU、CPU以及其他晶片都彼此分開，現在因為有了M1芯片，可以將各部分合一，令底板佔用面積更小，電腦整體更細，屏幕亦更薄。

＞＞＞【蘋果發布會】AirTags終登場　新iMac及iPad Pro搭載M1晶片

＞＞＞【Tesla車禍奇案】Elon Musk回應Telsa車禍：與Autopilot系統無關 

8核心CPU及GPU的新iMac，屏幕有24吋，配備4.5KRetina Display，1080P FaceTime高清鏡頭，錄音室效果麥克風，並有7種顏色選擇，支援Touch ID，方便用戶使用Apple Pay支付功能。售價由1299美元（約10,081港元）起，4月30日開始預售，5月到貨。

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其次，新的iPad Pro亦使用M1芯片。圖像處理速度比上一代快40%，比初代圖像處理速度高出1500倍，同時支援5G，每秒下載速度最高達4GB。售價由799美元（約6200港元）起，4月30日起預售，5月下旬就有貨。

此外，會上亦發布新一代Apple TV 4K，採用A12仿生晶片，支持HDR，搭配全新的Siri遙控器，32GB售價179美元，64GB售價199美元。

＞＞＞【手提電腦】微軟Surface Laptop 4攻港　即日起開放預購

責任編輯：李彥煒

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