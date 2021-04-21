【蘋果發布會】AirTags終登場　新iMac及iPad Pro搭載M1晶片

▲ 蘋果於春季發佈會推出多款新品，包括AirTags及iMac等。

Apple Event發布會2021在香港時間4月21日凌晨舉行，公開邀請函以「Spring Loaded」為題。今次蘋果除了推出AirTags及iMac外，亦發布全新iPad Pro。

名為AirTags的追蹤硬件終於推出。只要把AirTags扣於銀包及鎖匙等產品上，用戶即可以應用程式「Find My」去定位，AirTags亦可發聲方便用家搜尋。蘋果表示，AirTags售價為29美元（約港幣225元）。

新款iMac採用蘋果自研的M1晶片，配備屏幕24英吋及1080P FaceTime高清鏡頭。同時，其鍵盤設有Touch ID。新iMac共有7種顏色選擇，售價由1299美元起（約港幣10081元）。

除了新iMac外，M1亦加入至新iPad Pro。新iPad Pro除了支援5G外，亦首度使用Mini-LED屏幕材質。新iMac售價由799美元起（約港幣6200元）。

除上述新產品外，蘋果亦於發布會中推出Apple TV 4K 、Apple Card Family及紫色iPhone 12。

記者：楊匡然