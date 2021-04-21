【美國經濟】鮑威爾：儲局大多數成員　認為要到2024年才可能加息

▲ 鮑威爾重申，聯儲局不尋求大幅超過2%的通脹率，也不尋求長期超過2%的通脹率。（法新社資料圖片）

美國聯儲局主席鮑威爾於4月8日致函美國國會參議院議員斯科特（Rick Scott）的信中表示，鑑於勞動力參與度低於新冠肺炎疫情爆發之前的水平，預計美國失業率低估了就業缺口問題。新冠肺炎病例增長是導致擔憂的原因，疫苗為今年晚些時候回歸更正常的狀態提供希望。

他指出，美國經濟復甦似乎正在加強，並預計今年通脹率將小幅上升，這在一定程度上反映經濟走強帶來的暫時性因素，指儲局承諾將不會允許通脹目標大幅超過2%局方目標。

鮑威爾重申，不尋求大幅超過2%的通脹率，也不尋求長期超過2%的通脹率，惟他指通脹過低會對美國家庭和商業造成損害，並說預計不會出現高通脹，但如果出現上世紀70年代那種壓力，聯儲局有工具來應對，強調局方完全致力於全民就業及穩定物價這兩個目標。

鮑威爾稱，聯儲局大多數官員認為，公開市場委員會可能要到2024年才會加息。局方當前購買債券的力度，與聯邦政府財政赤字規模無關。

斯科特之前發聲批評鮑威爾，警告說儲局的低利率及買債計劃，將迫使物價上漲，從而影響家庭和企業。

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編輯：李勝君