▲ 【Apple Event】蘋果推7色新iMac、兩款新iPad Pro搭載自研M1晶片 AirTag登場

蘋果（美：AAPL）春季發佈會已完滿結束，傳聞已久的藍牙追蹤器AirTag亮相，用戶只要將AirTag貼在任何物品上，透過「尋找」App，就可以找到綁定AirTags的物品。蘋果也發佈新一代Apple TV、iMac、iPad Pro。蘋果亦宣布，iPhone 12會推出紫色版本，本周五開始預購，4月30日出貨。

蘋果據報向寧德時代取電池樣本，詳見【下一頁】

iPhone 12會推出紫色版本 周五預購

蘋果推出2021新款iPad Pro，同樣採用蘋果自研的M1晶片，支持5G，支持Apple Pencil。新款iPad Pro新增ThunderBolt、USB-4接口。其中，11英吋新款iPad Pro售價799美元，12.9英吋售價1099美元。4月30日起接受預定，5月中下旬出貨。至於12.9英吋的新款iPad Pro採用mini-LED，為全新Liquid Retina XDR屏幕，全屏幕亮度達1000尼特，100萬比1對比度。

至於新款iMac採用蘋果自研的M1晶片，屏幕24英吋，4.5K Retina Display，配備1080P FaceTime高清鏡頭，錄音室效果麥克風，有7種顏色選擇，起售價1299美元。新款iMac將在4月30日接受預定，5月中下旬出貨。

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外界料蘋果將發佈多款新品，由於本次發佈會的形象圖為彩色手繪蘋果，已猜測暗示將推出新款iPad Pro及Apple Pencil。據早前市場消息，新款iPad Pro可能會使用A14X晶片，其中12.9英吋的iPad Pro屏幕會採用更先進的mini-LED材質。

另外，蘋果未有如外界預期在凌晨的發佈會上介紹其造車計劃。以下為本網對發佈會進行的文字直播：

【02：00】蘋果春季發佈會結束。

【01：57】11英吋新款iPad Pro售價799美元，12.9英吋售價1099美元。4月30日起接受預定，5月中下旬出貨。

【01：50】12.9英吋的新款iPad Pro採用mini-LED，為全新Liquid Retina XDR屏幕，全屏幕亮度達1000尼特，100萬比1對比度。

【01：45】蘋果推出2021新款iPad Pro，同樣採用蘋果自研的M1晶片，支持5G，支持Apple Pencil。新款iPad Pro新增ThunderBolt、USB-4接口。

【01：42】新款iMac將在4月30日接受預定，5月中下旬出貨。

【01：39】新款iMac採用蘋果自研的M1晶片，屏幕24英吋，4.5K Retina Display，配備1080P FaceTime高清鏡頭，錄音室效果麥克風，有7種顏色選擇，起售價1299美元。

【01：20】新一代Apple TV 4K採用A12仿生晶片，支持HDR，搭配全新的Siri遙控器，32GB售價179美元，64GB售價199美元。

【01：11】傳聞已久的藍牙追蹤器AirTag正式登場，可貼在背包等任何物品，通過iPhone內建的「尋找」App，即可找回綁定AirTag的物品，售價29美元，4件組合99美元。

【01：07】iPhone 12會推出紫色版本，本周五開始預購，4月30日出貨。

【01：05】蘋果CEO庫克表示，至2030年蘋果將實現全面的碳中和，包括供應鏈層面。蘋果將推出Apple Card Family計劃，支持環保。

【01：00】蘋果春季發佈會開始。

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記者：陳健婷