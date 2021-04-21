【XPEV】小鵬汽車：小鵬P5累計訂單破萬 第四季開始交付、未來數月公佈售價

▲ 小鵬表示，新發佈車型P5將在未來幾個月公佈售價，並在第四季開始交付。

內地電動車廠小鵬汽車（美：XPEV）本月正式推出第三款智能汽車小鵬P5，為全球首款量產激光雷達智能汽車。小鵬汽車最新在微博宣布，截至4月21日15時16分，小鵬P5累計訂單破萬，成為小鵬汽車預訂最火爆車型。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地稱，未來幾個月內會正式公佈P5的售價，並在今年第四季度初開始向客戶交付，小鵬P5的技術將是同等價位汽車中最先進。市傳小鵬P5的售價將介乎15萬至20萬元人民幣。

小鵬今年2月在其P7車型向用戶開放NGP自動導航輔助駕駛（公測版）。小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙指，新功能推出約兩個半月，累計行駛里程已經超過200萬公里，用戶對新功能的反應不錯，目前的里程滲透率（NGP使用里程/NGP可用里程）達到60%。

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而在新推出的P5車型， 小鵬會將XPLIOT推進至3.5版，該版本會開放城市道路NGP功能。吳新宙透露，該功能預計會在明年第一季或第二季推出。另外，小鵬本季將在P7推出停車場記憶泊車功能。

國際市場方面，顧宏地表示，小鵬今年會專注歐洲市場，目前正建立歐洲團隊，以及研究要進入哪些歐洲國家和採用的策略，目標在今年底進入數個歐洲國家，美國市場則暫時未有時間表。

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編輯：陳健婷