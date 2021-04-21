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【盈警】復星旅遊料上半年將錄得虧損　股價跌逾2%（第二版）

股市 09:32 2021/04/21

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復星旅遊預料上半年錄得虧損，三亞亞特蘭蒂斯營業額向好

復星旅遊文化 （01992） 公布，受新型病毒影響，引發各國政府實施嚴格防疫措施，公司今年首季度的度假村及旅遊目的地運營，以及旅遊休閒服務及解決方案營業額，較去年同期下降約74.5%，僅錄得10.575億元人民幣。同時，公司亦預計疫情將持續對其營業額產生重大負面影響，預期今年上半年將錄得虧損。復星旅遊文化最新報12.42元，跌2.05%。

公司昨日發表通告，指因疫情防控，主要客源地出境遊均無法開放，令度假村運營業務的營業額按年下跌85.3%，上季度重新開放的度假村容納能力，僅佔2019年同期的34.7%。不過於境內的三亞亞特蘭蒂斯運營營業額則增長161%，恢復至2019年同期的93.6%，首季度迎接遊客約119萬人次，增長125.4%，客房平均入住率約74.2%。

另外，公司透露，儘管國內疫情時有反覆，但今年清明節小長假國內的旅遊運營業務將較2019年同期錄得強勁增長，當中Club Med中國度假村營業額增長63.1%，三亞亞特蘭蒂斯營業額增長53%。

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記者：梁安琪

旅遊行業 旅遊酒店股 疫情 復星旅遊文化（01992） 盈警 三亞 Club Med 冠狀病毒

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