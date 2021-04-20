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【配股潮】安踏主席丁世忠高位抽水 套現最多117.8億元

股市 22:26 2021/04/20

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安踏主席丁世忠配售8800萬股，套現117.8億元

公司配股熱潮持續，再有公司股東趁高位抽水。根據銷售文件顯示，安踏 （02020） 主席兼CEO丁世忠將於市場配售8800萬舊股，每股作價介乎131.28至133.88元，套現最多117.8億元。配售價較其今日收市價142.2元，有5.9%至7.7%的折讓，摩根士丹利為配售代理人。

早前內地因「新疆棉花」一事，外國品牌遭抵制令國貨購買熱情高漲，安踏、李寧 （02331） 等體育用品同樣遭到炒賣。安踏股價更在一個月內，由低位111.5元升至近日高位147.1元。

據安踏去年年報顯示，是次配售的股東安踏國際，合共持有13.74億股，持股比例50.81%，其背後實質控股人為丁世忠，而配售前丁世忠合共持有公司61.39%的股份。

公司早前發表盈喜，指今年第一季度安踏品牌產品的零售額同比增長40%至45%，FILA品牌零售額錄得75%至80%增長，其他品牌較去年同期則有115%至120%的增長。

相關文章：【新疆棉】李寧波鞋網上炒至近5萬元、股價升逾5% 官媒批哄抬國貨價格是自斷門路

【新疆棉】內地網民撑新疆棉花　李寧拒入「良好棉花聯盟」再升8%、安踏旗下FILA宣布退出

記者：梁安琪

體育用品股 安踏體育（02020） 零售 配售

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