【消費優惠】MegaBox推1折激安感謝祭　料人流及營業額較平日增1成

▲ MegaBox「1折激安感謝祭」將於4月27日至6月20日期間舉行。

MegaBox每年舉行「1折激安感謝祭」活動。今年將於4月27日至6月20日期間，再度舉辦「MegaBox 1折激安感謝祭」。為期兩個月內，分別進行4個不同激安購物。

MegaBox高級總監文靜芝表示，是次活動獲數十間不同種類的商戶支持，提供數萬件指定產品，並以低至1折超抵優惠價發售，產品總值超過500萬。

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她又指，去年10月MegaBox首度舉辦的全港首個商場大型BB展盛況空前，今年MegaBox即將再度一連三日舉辦「MegaBox BB兒童購物展」。配合「Dish瘋狂賞」及「至潮家品大激賞」等消費獎賞活動，她預計商場的人流及參與商戶營業額，將較平日增加逾1成。

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兒童購物展率先登場 消費滿800元送50元

MegaBox BB兒童購物展將於4月23日至4月25日舉辦。有近20間兒童商戶及品牌，將分別於多個MegaBox展銷場地及店內提供驚喜優惠，包括數萬件指定嬰兒用品、玩具、童裝及兒童傢具低至3折發售。消費者於兒童購物展期間消費滿800元，可換領荷花親子50元現金券。

另外，由4月27日起，於場內消費滿指金額，即可參加「至潮家品大激賞」換領家居及床上用品，包括Good Idea泰國香薰精油 （50ml）（價值599元）及TEMPUR保健承托枕（價值1,980元）。若於指定兒童商戶及其他商戶購物滿400元，亦可參加「親子好書換領」免費獲贈指定兒童圖書1本。

責任編輯：馬意文