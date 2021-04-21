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【美股業績】寶潔宣布季度業績勝預期　擬於9月加價應對成本上升

股樓投資 14:46 2021/04/21

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美股業績期持續，寶潔（PG）本周公布上季度收入按年增5%至181億美元，勝過預期的179億美元；純利錄得32.7億美元，較去年同期增長12%；每股盈利為1.26美元，高過預期的1.19美元。寶潔指，上一季度內消費者延續了新冠疫情大流行食的購買趨勢，增加購買清潔用品，同時恢復購買美容產品。

【美股焦點】可口可樂宣布上季盈利勝預期　銷量恢復至疫情前水平【下一頁

該公司預期今年整體收入增長為5％至6％，調整後純利有望增長8％至10％。另外由於原材料與運輸成本增長，該公司預期將在商品成本上額外支出1.25億美元，高於此前預期；運輸成本預計支出2億美元，高於此前預計的全年支出1億美元。

為應對成本上漲，寶潔計劃於9月提升部分商品價格，以保護利潤率，包括嬰幼兒護理、女性護理以及成人失禁護理產品預計將於今年9月開始加價。此前Kimberly-Clark、可口可樂等消費行業公司已經宣布提升部分產品價格。

延伸閱讀：【美股分析】拜登擬提高企業稅支持基建方案　花旗列10間易受打擊公司【下一頁

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編輯：李勝男

美股 疫情 商品 拜登 每股盈利 純利

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