【美股業績】寶潔宣布季度業績勝預期　擬於9月加價應對成本上升

美股業績期持續，寶潔（PG）本周公布上季度收入按年增5%至181億美元，勝過預期的179億美元；純利錄得32.7億美元，較去年同期增長12%；每股盈利為1.26美元，高過預期的1.19美元。寶潔指，上一季度內消費者延續了新冠疫情大流行食的購買趨勢，增加購買清潔用品，同時恢復購買美容產品。

【美股焦點】可口可樂宣布上季盈利勝預期 銷量恢復至疫情前水平【下一頁】

該公司預期今年整體收入增長為 5％至6％，調整後純利有望增長8％至10％。另外由於原材料與運輸成本增長，該公司預期將在商品成本上額外支出1.25億美元，高於此前預期；運輸成本預計支出2億美元，高於此前預計的全年支出1億美元。

為應對成本上漲，寶潔計劃於9月提升部分商品價格，以保護利潤率，包括嬰幼兒護理、女性護理以及成人失禁護理產品預計將於今年9月開始加價。此前 Kimberly-Clark、可 口可樂等消費行業公司 已經 宣布提升部分產品價格。

延伸閱讀：【美股分析】拜登擬提高企業稅支持基建方案 花旗列10間易受打擊公司【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男