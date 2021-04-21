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【展覽復辦】時尚購物展4月28日開幕　率先看展商新產品

商業 08:30 2021/04/21

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貿發局將於4月28日至5月2日舉行全新時尚購物展，不少展商看好市場需求。（梁偉榮攝）

貿發局將於4月28日至5月2日舉行全新的「時尚購物展」，集合環球美食、名貴珠寶、潮流精品、品牌服飾、美妝保健、以至時尚家居及育嬰產品等，不少展商看好市場需求。

【展覽復辦】時尚購物展下周三開幕　設8大展區迎合市場需求

【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀

疫情迫使小朋友長期在家，售賣幼兒產品的伶咪咪（國際）有限公司總經理余鴻萬指，幼兒難戴口罩外出，故較多時間在家玩樂，但小朋友很快厭倦舊玩具，家長經常要添置新玩具，因此玩具需求大增，期望展覽為公司帶來額外2成生意。

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疫情令市民重視衛生，帶動清潔用品需求，昇鋒國際有限公司市場部經理溫紫柔透露，新推出的迷你智能抹窗機，首批於1個月內售罄，現時有不少人預購，展內將有期間限定優惠，相信將吸引更多市民購買，期望展覽期間，該產品能為公司帶來5至10%收益。

不少市民居家抗疫時，亦希望綠化家居。苗苗控股有限公司創辦人馬忠豪表示，公司原以Bussiness to Bussiness（B2B）為主，今年首季生意按年增1成，證明市場有需求，故看準商機透過展覽進一步擴展Business to Customer（B2C）市場，售賣無泥種植「胖胖綿」，滿足綠化家居需求。

現時無法去旅行，芭蕾舞錶有限公司董事梁瀚譽於展內打造旅遊打卡點，專程由法國運來小王子真人版模型，兼售賣小王子限量版手錶、項鏈、戒指等，讓港人重拾去旅行的感覺。他相信，產品能進一步刺激港人的購買意慾。

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記者：朱悅瀅

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