【展覽復辦】時尚購物展下周三開幕　設8大展區迎合市場需求

▲ 香港貿發局副總裁周啟良（左四）認為，全新時尚購物展正迎合大眾於疫情下的生活需求。（梁偉榮攝）

疫情下市民更注重個人及家居衛生、花更多時間在家煮食、進行親子活動、看網上直播及網購等。疫情稍為緩和，貿發局將於4月28日至5月2日舉行全新時尚購物展。香港貿發局副總裁周啟良認為，展覽正迎合大眾生活需求。

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周啟良續指，這是全新展覽，無任何數據參考，故難以預計入場人數，但相信能推動市民留港消費。展會匯聚超過400家本地展商，為市民提供一站式購物體驗。「有些中小企展商以往只出口沒有零售，是次希望在疫情下協助他們進軍零售市場，開拓商機。」

展會特設八大主題展區，包括瑰麗時尚、品味之旅、健康生活、家居靈感、玩樂學習、智活未來、育嬰精選和寵物護理。此外，香港品牌近年引起關注，展會設「香港人撐香港品牌」展館，帶來鮑魚王、陸羽茶包、樂斯牌等多個品牌的產品，包括茶葉、香米、家電及寢室用品等。

場內不少精選產品更以展會限定「筍」價發售，大會每日亦會舉行多買多賞幸運大抽獎，入場人士購物滿200元，即可憑單據參加一次抽獎，獎品包括香港海洋公園萬豪酒店送出的五星級酒店住宿套票等。

時尚購物展

日期：4月28日至5月2日

時間：4月28日至5月1日上午10:30至晚上8:00；5月2日上午10:30至下午6:00

地點：香港會議展覽中心

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記者：朱悅瀅