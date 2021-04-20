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【Dogecoin】狗狗幣近7日累計逾400%　市值超500億美元　投資者須警惕分布過於集中

股樓投資 20:48 2021/04/20

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獲馬斯克（Elon Musk）加持的狗狗幣（Dogecoin）近兩周炒起，短短一周之內累計升約413%，市值突破500億美元，頻頻登上Twitter熱門話題，引得無數散戶關注，甚至有網友集體向亞馬遜（AMZN）申請，將狗狗幣作為支付手段。

不過據外媒報導指出，全球大約65%的狗狗幣，集中分布在98個加密貨幣錢包當中，當中5個錢包掌控著40％的狗狗幣供應，最大的錢包持有約28%狗狗幣。這意味著約100個投資者掌控這整個狗狗幣市場，因此投資風險極高，提醒投資者不宜跟風追炒，甚至投入全副身家。

加密貨幣風險管理平台TRM Labs的Akand Sitra則表示：「這種騙局很簡單，投資者持有狗狗幣直到其價格呈倍數增長，廣受市場歡迎，之後便立即拋售所有持倉套現，即刻成為億萬富翁。」Sitra還警告稱，狗狗幣泡沫或將在今年年底破滅。

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編輯：李勝男

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