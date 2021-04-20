【有相睇】高層海景附靚裝修　屯門啟豐園608萬成交

最近屯門區新盤登場利好樓市，二手交投亦暢旺。美聯物業屯門碼頭分行首席高級營業經理周志偉表示，屯門啟豐園高層海景單位獲用家以608萬元承接，創屋苑成交價新高。

成交單位為啟豐園4座高層A室，實用面積約414平方呎，兩房間隔，享海景。原業主叫價約615萬元放售。用家客受開揚景觀吸引，加上單位樓層高，價格相宜，睇樓後議價7萬元，以608萬元入市，實用呎價約14,686元。

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據了解，原業主於2014年3月以約318.8萬元購入上述物業，持貸7年，帳面獲利約289.2萬元，期間物業升值逾約90.7%。

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啟豐園位於屯門碼頭湖翠路138號，1992年入伙，樓齡29年。屋苑共有4座，提供896個單位，實用面積由325平方呎至446平方呎，據美聯網站資料顯示，上月平均成交呎價為14,848元。

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