投資40億馬幣　微軟將於馬來西亞設數據中心

Microsoft（微軟）將於馬來西亞投資10億馬幣，當中包括設立首個數據中心。

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綜合外媒報道，馬來西亞首相Muhyiddin Yassin在Facebook表示，Microsoft是次在馬來西亞的投資將帶來1.9萬個工作機會；有當地媒體預料，或能帶動46億美元收入。微軟馬來西亞分公司表示，公司有200多名員工及逾200名合作伙伴，並會支拎及協助企業建立數碼發展。

此外，Microsoft也會在2023年前協助培訓100萬名當地民聚，加強當地科技應用能力。

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責任編輯：黎淑雯