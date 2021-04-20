【美股IPO】燕麥奶品牌Oatly正式遞交美國上市申請 集資1億美元

燕麥奶品牌Oatly已於本周一（19日）正式遞交了在美國上市的文件，集資1億美元。然而，Oatly早於今年2月已秘密遞交了上市文件，雖然不清楚出售的股票數量與價格範圍，但外界猜測Oatly估值將達100億美元。

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Oatly總部位於瑞典馬爾默（Malmo），公司產品在2017年開始進入美國市場，其替代性乳製品在那些尋求更健康，或是對環境影響較小的消費者中，越來越受到歡迎。不過，Oatly去年虧損擴大至6,000萬美元，收入增長一倍至4.21億美元。

另一方面，Oatly於去年7月融資時，獲得黑石集團（Blackstone）和歐普拉（Oprah Winfrey）等多名名人入股，出售了約10%股份，估值約20億美元左右。

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記者：張以正