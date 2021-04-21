  • 23°C
香港時間 : 2021421日 (三) 08:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【筍盤推介】超靚無敵大海景 向西南3房單位裝修企理可即入住 食正基建效應

股樓投資 08:00 2021/04/21

分享：

連接屯門南和赤鱲角的屯赤隧道於去年底開始通車，屯門區住宅成炙手可熱之選。而鄰近屯赤隧道、即屯門碼頭區的四大私人屋苑，包括邁亞美海灣、海翠花園、慧豐園及啟豐園，樓價升幅更非常明顯。

【筍盤推介】向東3房外望翠綠山景 行數分鐘直達大型商場港站 換樓人士不容錯過，詳見【下一頁】 


以下介紹的放盤位於慧豐園，物業位於屯門湖翠路280號，沿海而建，環境恬靜是，是區內鮮有廣角景觀的屋苑之一，有八成以上單位可觀賞海景。屋苑共設19座物業，提供約1,000個住宅單位，分層單位的實用面積介乎470平方呎至671平方呎，發展商為南豐發展，屋苑於1992年落成。

【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬，詳見【下一頁】 

是次介紹的放盤位於慧豐園5座中層C室，實用面積582平方呎，為3房間隔，叫價730萬元，每呎叫價12,543元。單位的最大賣點是座向西南，擁遼闊全海景。

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 放盤單位：屯門慧豐園5座中層C室（物業編號：AN217407）
間隔： 3房
實用面積： 582平方呎
叫價： 730萬
賣點：
  • 單位座向西南
  • 擁超靚全海景
  • 裝修企理可即住
  • 首置人士最高可承做九按
  • 具南延線及屯赤隧道公路效應，升值之選

 

【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%，詳見【下一頁

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3tDF0Su

 

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

放盤 發展商 私人屋苑 屯門區 屯門客運碼頭 屯門 慧豐園

下一篇文章

【第2季部署】晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬
【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%