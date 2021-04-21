【筍盤推介】超靚無敵大海景 向西南3房單位裝修企理可即入住 食正基建效應

連接屯門南和赤鱲角的屯赤隧道於去年底開始通車，屯門區住宅成炙手可熱之選。而鄰近屯赤隧道、即屯門碼頭區的四大私人屋苑，包括邁亞美海灣、海翠花園、慧豐園及啟豐園，樓價升幅更非常明顯。

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以下介紹的放盤位於慧豐園，物業位於屯門湖翠路280號，沿海而建，環境恬靜是，是區內鮮有廣角景觀的屋苑之一，有八成以上單位可觀賞海景。屋苑共設19座物業，提供約1,000個住宅單位，分層單位的實用面積介乎470平方呎至671平方呎，發展商為南豐發展，屋苑於1992年落成。

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是次介紹的放盤位於慧豐園5座中層C室，實用面積582平方呎，為3房間隔，叫價730萬元，每呎叫價12,543元。單位的最大賣點是座向西南，擁遼闊全海景。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 放盤單位：屯門慧豐園5座中層C室（物業編號：AN217407） 間隔： 3房 實用面積： 582平方呎 叫價： 730萬 賣點： 單位座向西南

擁超靚全海景

裝修企理可即住

首置人士最高可承做九按

具南延線及屯赤隧道公路效應，升值之選

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註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍