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【恒生x林家謙】唱作人林家謙聲演創辦人何善衡自創歌謠　訴說恒生88年成長

Hot Talk 19:42 2021/04/20

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恒生銀行88周年，找來歌手林家謙以聲音演譯《一首流行88年的歌》。

恒生銀行 （00011） 繼去年推出「恒生‧聲星細語」後，適逢今年恒生88周年的大日子，恒生加碼推出一共5集的「恒生‧留聲寄語」聲音故事。首集「留聲寄語」便找來憑《一人之境》唱到人氣爆燈的唱作人林家謙聲音演繹，以《一首流行88年的歌》為題，分享由恒生銀行創辦人何善衡以歌謠形式編寫的8句服務箴言。

由林家謙打頭陣的「留聲寄語」，他將會演繹《一首流行88年的歌》，即恒生銀行創辦人何善衡當年以歌謠形式自創的8句服務箴言─「笑容生和氣，高聲道姓名；工作須迅速，服務要忠誠；態度常謙敬，問答簡而精；對客皆週到，鞠躬謝盛情」，充分反映待客之道，未知至今是否仍然廣泛流傳？

林家謙表示，作為唱作歌手，除了憑歌寄意抒發情感，更期盼歌曲作品能夠帶給聽眾一點心靈上的陪伴。

「恒生‧留聲寄語」聲音故事系列，分別找來不同名人或紅星，演繹5個圍繞恒生88年來與社區之間的點滴。

由林家謙打頭陣的第一集，將於明日（21日）上載至恒生YouTube頻道。第二集將會由吳君如聲演，分享恒生如何幫助單車舖中小企東主，在困境下守住家業。

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港股 本地銀行股 金融機構 歌曲 歌手 何善衡 吳君如 林家謙 銀行 恒生銀行（00011）

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