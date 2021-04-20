▲ 【華為造車】華為余承東：賣車可以彌補手機業務利潤下滑

華為消費者業務CEO余承東在發布會表示，賣車可以彌補手機業務利潤下滑，華為將於一家低調企業合作，正式開賣賽力斯SF5，5月起分批交車，售價21.68萬元（人民幣，下同）起。華為手機體驗店同時轉型賣車，店余承東指，華為在全國擁有5000家以上的高端體驗店，覆蓋每一個重要城市，賽力斯SF5會進入業為的旗艦店及門店，以華為智選的品牌進行銷售。

賽力斯SF5定位為高性能電驅轎跑SUV，提供有電加電、無電加油的靈活選擇，兩驅版售21.68萬元，四驅版售24.68萬元，純電模式續行180公里，滿油滿電狀態下的NEDC（New European Driving Cycle，為歐盟現行輕型車輛油耗污染測試程序）綜合續航里程超過1000km，0-100km/h為4.68秒。新車搭載HUAWEI HiCar解決方案，支持在手機和車輛隨時隨地切換如導航、音樂等功能卡片，也可以通過語音進行交互控制。

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記者：譚志偉