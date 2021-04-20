【上車盤】豪景花園兩房上車盤　首期50萬有找

細價樓向來是大部分上車客首選，皆因按揭成數高，首期負擔較小。利嘉閣地產皇牌屋苑深井陳記分行首席聯席董事姚頌溏表示，青龍頭豪景花園4座高層E室獲上車客承接，成交價448萬，即以首期44.8萬元上車。

上述單位實用面積364平方呎，為兩房間隔，望部份海景。原業主叫價460萬元放盤，獲上車客接洽，經議價後減價12萬元，以448萬元易手，實用面積呎價約12,308元。

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據悉，原業主於2012年3月以約190萬元購入上述單位，持貨9年，帳面獲利約258萬元，物業升值約1.4倍。姚頌溏補充，豪景花園本月至今錄得約7宗宗二手成交個案，屋苑現時有約96個單位放盤，入場價由430萬元起。受惠新按保計劃，若只以樓價計，上述單位可承諾九成按揭，首期要44.8萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款17,701元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約42,395元。

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資料顯示，豪景花園由華懋集團發展，位於青山公路青龍頭段100號，項目共28座，提供2,830伙於1986年入伙，樓齡35年。屋苑有小巴及巴士線，並有專線小巴往返荃灣港鐵站，交通便捷，設網球場等康樂設施及購物商場。

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