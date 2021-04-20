【業績|中移動】中移動首季純利241億　按年升2.3%

▲ 中移動首季賺241億元人民幣，按年上升2.3%

中國移動 （00941） 首季業績放榜，今年首季股東應佔利潤達241億元（人民幣，下同），按年上升2.3%。每月平均每戶收入（ARPU）同比增長0.9%至47.4元，對比去年同期為42.9元。公司表示，將持續推進基於規模的價值經營，深入實施「5G+」計劃，爭取全年移動ARPU企穩回升。

中移動今年第一季度營運收入達1984億元，按年增長9.5%，EBITDA按年增長5.2%至721億元。整體客戶總數減少至9.4億戶，淨減232萬戶，當中4G客戶總數達7.88億戶，5G套餐客戶數達1.89億戶，同比增加2400萬戶。

公司表示，隨著5G大規模投產，相關折舊、電費開支將有較大增長，DICT等信息服務業務規模的增大，亦將保持對轉型升級資源的旺盛需求。公司會持續推進開源增收、降本增效，精準資源配置，在進行創新轉型與動能培育的同時，實現通信服務收入及淨利潤穩健增長。

至於有綫寬帶業務，客戶總數達2.19億戶，對比去年同期淨增810萬戶，有綫寬帶ARPU為31.8元，按年下跌6.8元。

相關文章：【業績│中移動】中移動全年多賺1% 全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘、股價跌2%（第二版）

【中電信回A】中國電信擬上交所主板上市、集資或逾500億人幣 股價升逾5%（第三版）

記者：梁安琪