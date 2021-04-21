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【業績|中移動】中移動首季純利按年升2.3%、客戶數跌　股價偏軟跌0.7%（第二版）

股市 09:37 2021/04/21

分享：

中移動首季賺241億元人民幣，按年上升2.3%

中國移動 （00941） 首季業績放榜，今年首季股東應佔利潤達241億元（人民幣，下同），按年升2.3%。每月平均每戶收入（ARPU）按年增長0.9%至47.4元，對比去年同期為42.9元。公司表示，將持續推進基於規模的價值經營，深入實施「5G+」計劃，爭取全年移動ARPU企穩回升。

中移動今早輕微低開1.15%，最新報52元，跌0.7%。

中移動今年第一季度營運收入達1984億元，按年增長9.5%，EBITDA按年增長5.2%至721億元。整體客戶總數減少至9.4億戶，淨減232萬戶，當中4G客戶總數達7.88億戶，5G套餐客戶數達1.89億戶，按年增加2400萬戶。

公司表示，隨著5G大規模投產，相關折舊、電費開支將有較大增長，DICT等信息服務業務規模的增大，亦將保持對轉型升級資源的旺盛需求。公司會持續推進開源增收、降本增效，精準資源配置，在進行創新轉型與動能培育的同時，實現通信服務收入及淨利潤穩健增長。

至於有綫寬帶業務，客戶總數達2.19億戶，對比去年同期淨增810萬戶，有綫寬帶ARPU為31.8元，按年下跌6.8元。

相關文章：【業績│中移動】中移動全年多賺1%　全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘、股價跌2%（第二版）

【中電信回A】中國電信擬上交所主板上市、集資或逾500億人幣　股價升逾5%（第三版）

記者：梁安琪

港股 業績公布 中資電訊股 純利 中國移動（00941）

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