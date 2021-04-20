【加密貨幣】首間逾1萬呎CoinUnited.io旗艦店進駐銅鑼灣 設加密貨幣ATM及場外交易服務

加密貨幣平台和教育中心CoinUnited.io今日(20日)宣佈其首家旗艦店正式進駐銅鑼灣，佔地逾1萬平方米，並率先開放比特幣ATM自動櫃員機服務，更是本港首間支援Dogecoin(狗狗幣)的加密幣ATM營運商。

由即日起，CoinUnited.io的2樓服務中心及比特幣ATM自動櫃員機投入服務，其後六月初會陸續開放位於3樓的設施。此外，CoinUnited.io亦透過經營亞洲最大的比特幣自動櫃機(ATM)網絡、提供場外交易服務、投資區塊初創公司及舉辦加密貨幣講座。

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CoinUnited.io共同創辦人一李思聰（Louis Li）表示：「區塊鏈技術革新了軟件架構，加密貨幣顛覆了傳統金融世界，2021年正是這個範式轉移、走入主流的開端。這些技術在使用、原理層面上都與大眾認知、過往接觸的非常不同。希望藉著CoinUnited.io這個平台以簡單易明的方法，協助大眾了解到加密貨幣和區塊鏈技術如何超越傳統界限，為大家的未來帶來無限的可能性，一起『Live beyond limits』！」

現時CoinUnited.io在香港設置40部比特幣ATM自動櫃員機，其ATM網絡更遍佈至11個亞洲地區包括新加坡、馬來西亞、日本、韓國、台灣、泰國、菲律賓、越南、印尼、柬埔寨及澳洲等地目標於今年內擴大亞洲自動櫃員機網絡至100部以上。此外，CoinUnited.io的加密貨幣錢包支援多達100種加密貨幣資產，更是香港第一家支援Dogecoin（狗狗幣）的加密貨幣ATM營運商。未來，CoinUnited.io會陸續引進更多加密貨幣，為客戶提供更多具有潛力的投資選擇及機會。



























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責任編輯：潘曉豐