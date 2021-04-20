  • 27°C
香港時間 : 2021421日 (三) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】首間逾1萬呎CoinUnited.io旗艦店進駐銅鑼灣 設加密貨幣ATM及場外交易服務

理財智慧 20:02 2021/04/20

分享：

加密貨幣平台和教育中心CoinUnited.io今日(20日)宣佈其首家旗艦店正式進駐銅鑼灣，佔地逾1萬平方米，並率先開放比特幣ATM自動櫃員機服務，更是本港首間支援Dogecoin(狗狗幣)的加密幣ATM營運商。

由即日起，CoinUnited.io的2樓服務中心及比特幣ATM自動櫃員機投入服務，其後六月初會陸續開放位於3樓的設施。此外，CoinUnited.io亦透過經營亞洲最大的比特幣自動櫃機(ATM)網絡、提供場外交易服務、投資區塊初創公司及舉辦加密貨幣講座。

【騰訊派錢？】騰訊700將於上海「五五購物節」 發放10億微信支付城市消費券：【下一頁

CoinUnited.io共同創辦人一李思聰（Louis Li）表示：「區塊鏈技術革新了軟件架構，加密貨幣顛覆了傳統金融世界，2021年正是這個範式轉移、走入主流的開端。這些技術在使用、原理層面上都與大眾認知、過往接觸的非常不同。希望藉著CoinUnited.io這個平台以簡單易明的方法，協助大眾了解到加密貨幣和區塊鏈技術如何超越傳統界限，為大家的未來帶來無限的可能性，一起『Live beyond limits』！」

現時CoinUnited.io在香港設置40部比特幣ATM自動櫃員機，其ATM網絡更遍佈至11個亞洲地區包括新加坡、馬來西亞、日本、韓國、台灣、泰國、菲律賓、越南、印尼、柬埔寨及澳洲等地目標於今年內擴大亞洲自動櫃員機網絡至100部以上。此外，CoinUnited.io的加密貨幣錢包支援多達100種加密貨幣資產，更是香港第一家支援Dogecoin（狗狗幣）的加密貨幣ATM營運商。未來，CoinUnited.io會陸續引進更多加密貨幣，為客戶提供更多具有潛力的投資選擇及機會。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

財務自由 金融 比特幣 香港 區塊鏈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【網民熱話】找舊同學做裝修 20萬換來一肚氣 驚見十大伏位 網民：未見過燈制係咁樣！
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春