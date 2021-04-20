【緣份到了@iM網欄】世上無難事，只怕有心人

世上無難事，只怕有心人

從前有一個故事，有一群青蛙在比賽誰能爬上最高的鐵塔，比賽開始了，一大群的青蛙看著那高大的鐵塔議論紛紛：

「這太難了！我們絕對爬不到塔頂的。」

「塔太高了！我們不可能成功！」

聽到這，有些青蛙便放棄了。

看著那些仍然繼續爬的青蛙，大家又繼續說：

「這太難了！沒有誰能爬上塔頂的。」

就這樣你一言我一語，越來越多的青蛙退出了比賽。

但有一隻青蛙卻越爬越高，最後當其他的青蛙都無法再前進的時候，牠卻成為唯一到達頂點的選手。

其他的青蛙都想知道，牠是怎麼做到的？便紛紛跑上前去問牠，最後大家才發現………

原來牠是個「聾子」！

這個故事說明了一個道理……

「嘴巴是別人的，但人生卻是自己的！」

雖然我們不必做個真正的聾子，但卻要保持充滿希望、樂觀和積極的心境，保有堅定的意志，向已定的目標前進，不要被那些消極、悲觀的聲音影響。

在恭聞南無第三世多杰羌佛的法音時，提到我們要發願，要有願力… 記得在五年前，我曾經發了一個願，希望每天都能恭聞法音，為病塌中的媽媽回向，然而當時的工作真的非常忙碌，心裡想到，何來那麼多的時間，是否真的要向難度挑戰?

正正就是這份願力，為我注入了強心針，久而久之聞法成為一個習慣，就像跑步一樣，起初身體需要一段時間去適應，適應期過後，變為「慣性」，不做是會「心癢」的。

然而持之以恆真是不容易，在«學佛»這盤法音中提到，學佛其實是一件很容易的事，但在實際執行上大家就覺得「知而行難」，就像上面的故事一樣，是否願意去堅持? 還是找一百個藉口讓自己放棄?

這裡講的就跟以下的成語故事「鐵杵磨成針」道理相同:

有一天，李白沒有去上學，跑到一條小河邊去玩。走着走着，他看見一位白髮蒼蒼的老婆婆坐在小河邊的一塊石頭旁邊，認真地磨着一根鐵棍。

李白覺得很好奇，於是就跑到老婆婆身邊，問道：「老婆婆，您在幹什麼呢？」

「我在磨針。」老婆婆一邊磨着一邊回答李白的話。

「磨針！用這麼粗的鐵棍磨成細細的繡花針。這什麼時候能磨成啊！」李白一邊看着老婆婆的臉，一邊繼續問道。

老婆婆這時抬起頭，停下手，親切地對李白說：「孩子，鐵棒雖然粗，可我只要天天磨，滴水能穿石，難道鐵棒就不能磨成繡花針嗎？」

李白聽了老婆婆的話，很受感動。心想：「是呀，做事只要有毅力，不能一有困難，就想到逃避。只要天天堅持去做，什麼事都能做好。讀書不是一樣嗎？」

後來，李白他刻苦讀書，終於成為一名著名的詩人。

這個故事後來就演變成了一個成語：只要功夫深鐵杵磨成針，經常用來比喻只要有決心，肯下功夫，多麼難的事也能做成。

希望大家都能找到自己的目標，下定決心去做，相信只要堅持一段時間，什麼困難都能克服！

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