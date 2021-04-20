▲ 【撤出中環】私銀瑞士寶盛擬退租IFC、交易廣場5層辦公室 2023年將遷至太古坊

再有外資金融機構退租中環辦公室。據報，私人銀行瑞士寶盛集團（Julius Baer Group）擬退租中環IFC及交易廣場合共5層辦公室單位，在2023年租約期滿後不再續租，屆時寶盛集團辦公室將會遷往鰂魚涌太古坊。

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《蘋果日報》引述市場消息指，瑞士寶盛目前租用的IFC 1期三層、總面積約4.76萬平方呎的辦公室，以及中環交易廣場2座兩層合共2.53萬平方呎的辦公室，分別在2023年12月及3月約滿後不再續租。

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報道續指，寶盛將會租用太古坊2座4層寫字樓，面積共9.18萬平方呎，樓面面積增加26%，寶盛員工預計2023年1月中遷入。

事實上，近月相繼有外資機構傳出退租中環辦公室的消息，單計IFC的退租機構便涉及法巴、野村及麥格里。

若以中環計，早前傳出渣打銀行擬棄租中環總行的8個樓層，並計劃將3層觀塘辦公室放租。

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