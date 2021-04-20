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【大行點睇】高盛看好CDMO及CRO行業發展 新冠疫苗帶來機遇 推介5隻醫藥股

股樓投資 19:22 2021/04/20

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高盛發表研究報告指，內地藥物開發和生產合同定製（CDMO）及合同研究組織（CRO）企業去年內即使遇上疫情帶來供應干擾，及中美關係緊張下面對外包價值鏈分離風險，亦能保持韌性。去年首季及上半年內，CDMO及CRO的表現較弱，但受惠於新客戶增長加快，交叉銷售及外包增加，去年第二至第四季的復甦進度樂觀。

【異動股】必瘦站再獲大股東增持 擬更名為完美醫療健康管理 兩日累升近2成  詳情請看[下一頁]

高盛指，行業龍頭或需將併購目光由美國移至歐盟，以保持內生增長動力。該行指，疫情帶來的一次性作用正在減褪，但仍遺留部份影響，例如新冠疫苗或療法的CDMO及CMO收入對於藥明生物（02269）仍屬機遇，惟臨床CRO的復甦或需要更長時間。

美團集資780億元股價先跌後升 野村料現金高於兩大對手 助拓社區團購  詳情請看[下一頁]

高盛認為，今明兩年內地康健護理行業的盈利將有強勁增長，並重申對CDMO及CRO的偏好，主要因為即使近日市況波動，但全球生物藥企的研發開支仍能穩定增長，而生科風投及IPO融資額亦能創下新高。另外，研發外包需求持續，外包服務價格穩定增加亦有利CDMO或CRO企業。該行預計，強勁資金投入使行業今明兩年盈利展望穩固。

高盛推介醫藥股一覽：

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撰文 : 趙家盈

港股 疫情 中美關係 藥明生物（02269） 銷售 醫藥股 美國 疫苗 歐盟

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