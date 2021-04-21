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【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！

理財智慧 17:15 2021/04/21

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有人說，情侶交往肯定是男生給錢才叫有風度。亦有人說，夫妻結婚了就不要計較是誰給錢。但是最近又興起男女平等的熱潮，不應該只有男生付錢，女生也應該承擔費用。近日有網民於網上討論區發文，指與女友收入相差太遠，她什麼都不付錢。

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有女網民認真給意見，她指如果自己收入比男友低，外出時也會裝模作樣的付自己的金額。但以樓主的情況來說，樓主應該做好結婚以後一個人負擔的心理準備。樓主現在只能選擇，一、分手；二、和女友談談。

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但仍然有人覺得樓主在斤斤計較，因為收入差距真的很大。就算女朋友豪花也理論上用不了樓主多少錢。又指以女友的收入，付了外出的花費以後也所剩無幾，難以存款，到結婚以後有事要用錢還是要依靠樓主。

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而且樓主還覺得女朋友做了這麼多年，收入還不上升，是不思進取。網民就覺得樓主這個心態根本看不起她，分手對女朋友更好。

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責任編輯：張瑋婷

 

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