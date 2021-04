世衛反對跨國旅行用疫苗護照 稱加劇不平等

歐盟及多個國家都考慮推行疫苗護照制度,要求旅客出行時出示疫苗護照。但世界衛生組織表明反對疫苗護照制度用於跨國旅行,稱全球各國的新冠疫苗分配不均,認為疫苗護照會加劇不平等情況。

世衛(WHO)突發事件委員會上周四(15日)第7次就新型肺炎疫情開會,周一(19日)綜合會議内容發聲明指,如各國強制要求國際旅客出示疫苗護照,將加深全球不平等現象。

世衛表示有關疫苗能減低傳播的證據仍有限,再加上全球新冠疫苗分配不均的情況仍在持續,認為各地不應要求旅客出示疫苗護照,作為入境條件。

世衛更於聲明中表示:

(世衛強烈鼓勵締約國承認要求出示疫苗護照或加深不平等,及促進有區別的行動自由。)

(States Parties are strongly encouraged to acknowledge the potential for requirements of proof of vaccination to deepen inequities and promote differential freedom of movement.)