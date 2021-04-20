世衛反對跨國旅行用疫苗護照 稱加劇不平等

▲ 世界衛生組織表明反對疫苗護照制度用於跨國旅行，認為會加劇不平等情況。

歐盟及多個國家都考慮推行疫苗護照制度，要求旅客出行時出示疫苗護照。但世界衛生組織表明反對疫苗護照制度用於跨國旅行，稱全球各國的新冠疫苗分配不均，認為疫苗護照會加劇不平等情況。

世衛指全球疫情數月可受控 但要公平分配資源 【下一頁】

【新冠疫苗】西班牙或延遲接種次劑 望更多人打首針 【下一頁】

世衛（WHO）突發事件委員會上周四（15日）第7次就新型肺炎疫情開會，周一（19日）綜合會議内容發聲明指，如各國強制要求國際旅客出示疫苗護照，將加深全球不平等現象。

世衛表示有關疫苗能減低傳播的證據仍有限，再加上全球新冠疫苗分配不均的情況仍在持續，認為各地不應要求旅客出示疫苗護照，作為入境條件。

世衛更於聲明中表示：

（世衛強烈鼓勵締約國承認要求出示疫苗護照或加深不平等，及促進有區別的行動自由。） （States Parties are strongly encouraged to acknowledge the potential for requirements of proof of vaccination to deepen inequities and promote differential freedom of movement.）

歐盟疫苗護照 不認可中俄疫苗 但...... 【下一頁】

歐盟成員國已就疫苗護照達成協議，中國也推出類似疫苗護照的中國版國際旅行健康證明，甚至航空公司也考慮要求乘客出示接種疫苗證明。但有部分人指出不少貧國的疫苗接種進度落後，加上部分高危群體或不適宜接種疫苗，憂慮國際疫苗護照制度會引起不平等和歧視等問題。

美國政府早前已表明不推出疫苗護照，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，政府不會支持一種強制要求美國人必須持有某種認證的制度，但會為私營部門開發相關認證提供指引。

責任編輯：鄭錦玲