  • 23°C
香港時間 : 2021420日 (二) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】黃竹坑站晉環三房示範單位先睹為快　發展商：尊貴大戶布局及設備

股樓投資 19:57 2021/04/20

分享：

由路勁、平安不動產及港鐵（00066）合作發展的港島南岸第1期晉環（SOUTHLAND）最快5月初賣樓，發展商日前開放示範單位予傳媒參觀，其中一個參考第2座（2B）28樓A室搭建，為無改動示範單位，實用面積856平方呎，屬3房1套連工作間及洗手間間隔。 

單位間隔寬敞方正，客飯廳長約6米，闊約3.5米，外連落地玻璃趟門，連接30平方呎露台，有效增強採光及通風。在大門位置，發展商故意預留空間，可用作擺放儲物櫃或鞋櫃。 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

值得留意的是，三間睡房與客飯廳同向，而且設有落地玻璃窗。主人房採用套房設計，空間感十足，並特別預留位置擺放衣櫃，令住戶日後可輕鬆放置家具，同時外接工作平台，有助通風。主人房浴室有窗，配置美國品牌KOHLER浴缸，以及德國品牌Hansgrohe水龍頭等。另外兩間睡房間隔同樣四正。  

晉環示範單位  
第一座（1A）28樓A室（實用面積：1205平方呎） 詳情看下一頁
第2座（2B）28樓A室（實用面積856平方呎） 詳情看下一頁

廚房方面，空間夠大，附送意大利Poliform 廚櫃，亦配備多款家電，包括德國高級廚具品牌Miele的雪櫃、蒸爐、焗爐、咖啡機、煮食爐、洗衣乾衣機、酒櫃及抽油煙機等。至於工作間則設於廚房，設有獨立洗手間。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【SOUTHLAND】黃竹坑站上蓋晉環登場　發展商：定價參考南區豪宅！
2021/04/15
【SOUTHLAND】黃竹坑站上蓋晉環登場　發展商：定價參考南區豪宅！
【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！
2021/04/19
【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！
私人屋苑 港鐵 路勁 晉環 港島南岸

上一篇文章

【美股分析】拜登擬提高企業稅支持基建方案　花旗列10間易受打擊公司

下一篇文章

【緣份到了@iM網欄】世上無難事，只怕有心人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬
【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬
【歐超聯】摩通泵水60億美元 協助12歐洲勁旅組歐超聯
【歐超聯】摩通泵水60億美元 協助12歐洲勁旅組歐超聯