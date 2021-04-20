【有相睇】黃竹坑站晉環三房示範單位先睹為快　發展商：尊貴大戶布局及設備

由路勁、平安不動產及港鐵（00066）合作發展的港島南岸第1期晉環（SOUTHLAND）最快5月初賣樓，發展商日前開放示範單位予傳媒參觀，其中一個參考第2座（2B）28樓A室搭建，為無改動示範單位，實用面積856平方呎，屬3房1套連工作間及洗手間間隔。

單位間隔寬敞方正，客飯廳長約6米，闊約3.5米，外連落地玻璃趟門，連接30平方呎露台，有效增強採光及通風。在大門位置，發展商故意預留空間，可用作擺放儲物櫃或鞋櫃。

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值得留意的是，三間睡房與客飯廳同向，而且設有落地玻璃窗。主人房採用套房設計，空間感十足，並特別預留位置擺放衣櫃，令住戶日後可輕鬆放置家具，同時外接工作平台，有助通風。主人房浴室有窗，配置美國品牌KOHLER浴缸，以及德國品牌Hansgrohe水龍頭等。另外兩間睡房間隔同樣四正。

晉環示範單位 第一座（1A）28樓A室（實用面積：1205平方呎） 【詳情看下一頁】 第2座（2B）28樓A室（實用面積856平方呎） 【詳情看下一頁】

廚房方面，空間夠大，附送意大利Poliform 廚櫃，亦配備多款家電，包括德國高級廚具品牌Miele的雪櫃、蒸爐、焗爐、咖啡機、煮食爐、洗衣乾衣機、酒櫃及抽油煙機等。至於工作間則設於廚房，設有獨立洗手間。

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