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烏克蘭指壓境俄軍快達12萬 俄擬封鎖黑海半年（第二版）

環球政治 22:34 2021/04/20

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俄羅斯在接壤烏克蘭邊境及黑海地區增強部署，英美兩國先後據報可能派遣軍艦巡視，令地區局勢再度升溫，外間憂慮衝突一觸即發。俄羅斯傳媒報稱，俄羅斯將會封鎖黑海部分領域長達半年。美國國務院批評俄國，毫無緣故地升級局勢。

（第二版更新烏克蘭言論）

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，目前進入烏克蘭東部的俄羅斯大軍，相信一周內將超過12萬人，但不代表人數不會繼續增加。他強調，烏克蘭不希望與俄羅斯起衝突，要求西方國家對俄羅斯加強制裁。

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俄羅斯塔斯社（TASS）報導，指國防部發出指引，在4月24日至10月31日期間，禁止外國軍艦或官方船隻在黑海部分俄羅斯水域航行，當中未有表明下達新指引的具體原因。外媒估計，俄羅斯此舉有意影響位於亞速海的烏克蘭港口運作，加強控制刻赤海峽（Kerch Strait），打擊烏克蘭經濟。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）批評，俄國行動猶如另一次無故升溫區域緊張局勢，擾亂及損害烏克蘭利益。普賴斯指俄國近來的部署為2014年以來規模最大，加上封鎖黑海，局勢至此令人愈發憂慮。

責任編輯：吳漢培

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