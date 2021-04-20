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【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視

股樓投資 19:19 2021/04/20

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香港有一個「小窩居」已經很滿足，但若果地方小，電器很多，那怎麼辦？近日有網民在討論區發文，指外父外母住在300平方呎單位，一廳一房，原有兩部電視、兩部冷氣、一個雪櫃和兩把風扇，但外父認為電器越多越好，故問網民家中有多少把風扇、雪櫃、冷氣和電視？

按圖了更多，樓主經歷：

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此帖文一出，引起不少網民回應，有網民建議有需要才買電器，長者生活應以舒適為主，留多一點活動空間，自然住得舒服一點。有網民認為，住 500平方呎也有人用兩個雪櫃，反而電視可以減少。樓主卻認為外父可能受某一個帖文影響，故認為電器越多越好，但問題是人家有二千呎豪宅，所以擁有七把風扇、和四部電視機。

 

其他網民回應：

五星級的家要跟上酒店設備，浴室可以看電視，倒不如換一部可以上網的雪櫃就可以了。

 

【樓市熱話】300呎單位「五門歸心」　難擺放傢俬尋破解方法 網民： 這個呎數不能要求更多    【下一頁

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責任編輯：陳頌潔

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