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【樓市故事】難得搵到心水靚盤　踫上鄰座要圍封強檢　上車客無懼　即晚入市

股樓投資 18:42 2021/04/20

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近日疫情反覆，但無阻買家入市，以荃灣麗城花園為例，日前2期第四座要圍封檢測，但鄰座當晚仍錄成交。中原余俊文說，麗城花園2期一座高層E室，實用面積668平方呎，三房套房間隔，原叫價815萬元，終減價25萬元，以790萬元易手，實用呎價11,826元。 

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資料顯示，原業主於2007年11月以221.5萬元購入單位，持貨逾13年，現帳面賺568.5萬元，物業期內升值2.6倍。談到近期市況，余俊文說，麗城花園本月交投表現不俗，暫錄得8宗成交，平均實用呎價約12666元。 

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 中原地產 荃灣 麗城花園

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