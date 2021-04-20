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【大灣區】星展52億人幣購深圳農村商業銀行13%　成單一最大股東

股市 18:28 2021/04/20

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星展52億人幣購深圳農村商業銀行13%　成單一最大股東

新加坡星展集團控股宣布，子公司星展銀行已獲得新加坡金融管理局、中銀保監深圳監管局批准，擬以52.86億元人民幣購深圳農村商業銀行13%股份，星展將成為深圳農村商業銀行單一最大股東，並有董事會席位。星展表示，投資深圳農村商業銀行體現集團中國戰略，並表明若有機會會將增持股份，加快在粵港澳大灣區的發展。

星展銀行以每股3.91元人民幣的價格收購深圳農商銀行13.5億股新股，對星展集團的資本充足率產生低於0.2個百分點的影響，星展銀行將運用自有資金完成是次投資。

渣打、星展、華僑銀行等 傳有意競購花旗亞洲零售業務，可見【下一頁】

廣州期交所正式掛牌 港交所有份​​​​​​​，可見【下一頁】

星展表示，深圳農商銀行目前是深圳營業網點最多的銀行之一，217家支行中的210家都位於深圳，並有超過2,100台自助服務設備。深圳農商銀行在深圳擁有3,600多名員工，為五百多萬活躍零售客戶和17萬多戶活躍企業客戶提供服務。深圳農商銀行總貸款中約有40%來自零售銀行業務，其餘60%來自企業銀行業務。

深圳農商銀行總貸款中約有40%來自零售銀行業務，其餘60%來自企業銀行業務，主要服務於深圳的中小企業。至去年底，深圳農商銀行資產規模達5190億元人民幣，存款餘額為4040億元人民幣，去年淨利潤48億元人民幣，2005年成立以來年均淨資產收益率達17%以上。

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編輯：麥德銘

個人銀行 金融 銀行 大灣區 深圳 星展銀行

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